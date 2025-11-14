Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calle cortada por el accidente en el que una mujer ha quedado atrapada bajo un autobús. IDEAL

Una mujer queda atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín

Policía Local, Bomberos y los servicios sanitarios se han desplazado a la avenida Pablo Picasso

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:01

Un accidente múltiple en el Zaidín ha colapsado la avenida Pablo Picasso esta mañana. En el siniestro ha resultado herida, al menos, una mujer, que ... ha quedado atrapada bajo un autobús. Según el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se ha producido a las 10.30 horas. Hay varios turismos implicados, de acuerdo con las primeras informaciones, además de un autobús urbano de la línea 9.

