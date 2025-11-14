Una mujer queda atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín

Un accidente múltiple en el Zaidín ha colapsado la avenida Pablo Picasso esta mañana. En el siniestro ha resultado herida, al menos, una mujer, que ... ha quedado atrapada bajo un autobús. Según el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se ha producido a las 10.30 horas. Hay varios turismos implicados, de acuerdo con las primeras informaciones, además de un autobús urbano de la línea 9.

Los servicios de emergencias han movilizado a la Policía Local, Bomberos y los servicios sanitarios. Al menos una decena de ciudadanos han alertado el accidente.

La avenida está cortada al tráfico mientras los Bomberos de Granada revisan los turismos que han resultado implicados, varios de ellos con daños graves. Están afectados incluso vehículos que estaban aparcados en la vía.

Imágenes del accidente múltiple en el Zaidín. Javier F. Barrera

La mujer fue rescatada y trasladada a un espacio sanitario a los pocos minutos. De momento no ha trascendido la gravedad de sus heridas y si alguien más ha resultado afectado en el siniestro.

En el lugar de los hechos están también los agentes de Policía Local en labores de control de tráfico y también con la posible investigación de lo ocurrido en el siniestro.