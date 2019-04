Fallece Vicente Moreno Torres, antiguo decano del Colegio Notarial de Granada OBITUARIO En el día de su muerte, su amigo José Bueno Gómez ha querido dedicarle esta necrológica R. I. Lunes, 1 abril 2019, 11:47

Hoy ha fallecido en Granada Vicente Moreno Torres. Moreno fue decano del Colegio Notarial de Albacete y del de Granada. También fue vocal de la Junta del Patronato de la Mutualidad Notarial de Granada y presidente de la Asociación de Amigos de San Juan de Dios. Además fue distinguido con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.

En el día de su muerte, su amigo José Bueno Gómez ha querido dedicarle esta necrológica.

En la muerte de Don Vicente Moreno Torres

La lágrima y la más profunda conmoción han sido mi respuesta inmediata cuando he sabido de la muerte de «mi amigo del alma», de mi amigo Vicente con el que he viajado sobre este planeta durante 86 años, desde que nos conociéramos en el Colegio de los Hnos. Maristas a nuestros seis años. Nuestras vidas se separaron porque yo hice Medicina y me convertí en un trashumante que nunca más volvió a residir en nuestra maravillosa Granada. Pero nuestro contacto no se suspendió nunca y siempre supimos de nuestras alegrías y tristezas, de nuestros logros y de nuestros fracasos. Y su numerosa familia, empezando por su maravillosa esposa María Luisa, fue también mía…

Nunca me han gustado las necrológicas (porque a veces no son más que un ejercicio de vanidad para el que las escribe). Pero en esta ocasión me siento obligado por el inmenso cariño que me ha unido a Don Vicente Moreno Torres. No hablaré de sus enormes méritos profesionales, porque otros lo harán con mejor conocimiento que yo. Ni de su gran conocimiento de la música («mi gran consuelo» decía él; dispuso que en su muerte le pusieran música de Mahler, y así lo hicieron sus hijos y nietos)…Pero sí quiero resaltar su enorme generosidad, su desprendimiento de lo superfluo, su entrega sin limites a su esposa, a sus muchos hijos y nietos, a su sentido del humor permanente, su siempre permanente sonrisa -trasunto de su bondad- y su honradez absoluta en todos sentidos.

Su vida ha sido de inmenso trabajo, hecho con enorme sentido de perfección. Traducción de ello ha sido su éxito profesional y el reconocimiento de sus colegas, que le concedieron honores y le otorgaron cargos de gran responsabilidad institucional.

Volviendo a lo personal. Se me marchó mi «amigo del alma». Le echaré mucho me menos cuando piense en mi vieja Granada, aunque allí me queda una larga familia a la quiero y me quieren. El ya está en la Luz. Su muerte, rodeado de Marisa y todos los suyos, es para mí objeto de alegría y envidia…Y es que, como dice el poeta americano «su vida fue una inspiración y su memoria es una bendición».