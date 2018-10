Mueren tres toxicómanos en apenas 15 días, al menos dos de ellos por sobredosis El joven italiano fallecido el pasado 14 de octubre. / ALFREDO AGUILAR La presencia de heroína en la calle crece, tal y como atestiguan las últimas aprehensiones de droga en la capital JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Miércoles, 31 octubre 2018, 00:18

Tres personas con problemas de adicción a las drogas han perdido la vida en la capital granadina en apenas quince días y, al menos, dos de ellos ha sido por una sobredosis.

El primero de ellos apareció muerto en una casa okupada de la calle Marqués de Falces. Se trata de un joven de nacionalidad italiana que llevaba en España seis años y era usuario del centro municipal de Encuentro y Acogida (CEA), por donde se solía pasar de forma esporádica. Vivía junto a otros colegas, que fueron quienes lo descubrieron sin vida la mañana del domingo 14 de octubre. Dos días después, apareció muerto en las cuevas de la Fuente del Avellano un joven alemán de 24 años, quien también presentaba síntomas de haber fallecido por una sobredosis. Y el último óbito tuvo lugar en un apartamento de la zona Centro de la capital granadina el lunes sobre las 22 horas, donde la Policía Nacional encontró a un varón de 40 años, con problemas de adicción a las drogas, que llevaba muerto varios días. Al cierre de esta edición no se había confirmado aún si era o no por sobredosis. Bomberos de Granada tuvieron que actuar para poder abrir la puerta de la vivienda.

Estos tres fallecimientos han encendido todas las alarmas por si pudiera haber una partida de droga demasiado adulterada o demasiado pura, causas de una posible sobredosis. Tampoco se descarta que todo haya sido una mera coincidencia. Dos de los tres fallecidos tienen domicilios relativamente próximos y los tres compartían el problema de la adicción.

Sí es constatable, a tenor de las últimas aprehensiones de droga en la capital granadina, que la heroína cada vez tiene más presencia en la capital granadina. La Policía Nacional alijó 3 kilos de heroína en un control aleatorio en la zona Norte de la ciudad, donde interceptó un vehículo con esta droga. Eso ocurrió el pasado mes de marzo y es el mayor alijo de heroína incautado en Granada en los últimos catorce años. La operación policial desarrollada en la capital granadina acabó con dos detenidos de origen marroquí.

También la Policía Nacional desmanteló durante la segunda semana de este mes de octubre un punto de venta de drogas en el distrito Norte de la capital granadina, donde encontraron cocaína, marihuana, hachís y tres gramos de heroína. Hubo además un detenido de nacionalidad española de 33 años.

Camellos

Vecinos del Realejo y del Bajo Albaicín han denunciado la presencia de camellos en el entorno del campo del Príncipe y en la calle Elvira que podrían estar vendiendo heroína al menudeo junto a otras sustancias estupefacientes. Otras fuentes policiales consultadas por IDEAL también constatan que de forma paralela a una presencia mayor de la heroína en la capital granadina, se está registrando un pequeño auge de los delitos más típicos de otras épocas más vinculadas con el consumo de heroína como en los años 80: robos con violencia, tirones de bolso o hurtos en el interior de vehículos, muchos de ellos efectuados a la desesperada con el fin de conseguir dinero rápido para comprar droga.

Antes de contabilizar los tres últimos óbitos, el Instituto de Medicina Legal de Granada tenía registrada ya la muerte de nueve personas por una «reacción aguda a cualquier sustancia psicoactiva», frente a las doce registradas en todo 2017.

Existe un registro nacional con muertes por 'Rasupsi', es decir, por muerte directa por reacciones aguda tras el consumo no médico e intencionado de sustancias psicoactivas en personas hasta los 64 años. En esta estadística, muchas veces no están incluidas todas las sobredosis ya que su catalogación como tal depende muchas veces de la idiosincrasia del individuo y de otras variables más complejas. Otra de las características apuntadas desde el CEA (Centro de Encuentro y Acogida) es que los consumidores de heroína apenas recurren a las jeringuillas. Hoy por hoy, se fuma en papel de plata o se esnifa mezclada con cocaína en el conocido como 'rebujito'. Los programas de intercambio de jeringuillas en el CEA no detectan un aumento de estas maquinillas.