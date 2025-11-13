Muere una niña en el incendio de una vivienda en Las Gabias

Una niña de corta edad ha muerto este jueves en el incendio de una vivienda en Las Gabias. Los hechos han ocurrido sobre las 17: ... 15 horas en la calle San José del municipio. La fallecida tendría seis años, según el servicio de emergencias 112 Andalucía, pero fuentes municipales apuntan a que es de una edad más corta.

Según fuentes consultadas por este periódico, ha sido un incendio bastante violento, que se ha propagado con gran rapidez. Hasta el lugar se han desplazado Bomberos de Granada, Guardia Civil, varias dotaciones del 061, Policía Local de Las Gabias, así como Protección Civil.

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio se ha originado en el salón de la vivienda. Una casa unifamiiar de tres plantas. A la llegada de los Bomberos, familiares de la menor han alertado al equipo de extinción de incendios de que la niña se encontraba en el interior. Los Bomberos de Granada atacaron las llamas para poder abrirse camino e intentar rescatar a la pequeña, pero desgraciadamente sus esfuerzos resultaron en vano. El cadáver de la menor ha sido hallado en la planta baja.

La Guardia Civil de Granada ya ha abierto una investigación para intentar aclarar las causas del incendio y el atestado de lo ocurrido será trasladado a los juzgados. El personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Gabias ofrecerá asistencia a los familiares que lo soliciten.

Debido a la violencia de las llamas, el suministro eléctrico se ha ido en toda esta zona de Las Gabias. Además, la calle ha sido perimetrada por ambas entradas, y solo pueden salir y entrar residentes de viviendas colindantes.

Solidaridad municipal

«El Ayuntamiento de Las Gabias quiere expresar su profundo pesar por el fallecimiento de una menor en el incendio de una vivienda particular ocurrido en la tarde del jueves en nuestro municipio. Desde la corporación municipal trasladamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro cariño a la familia y allegados en estos momentos de inmenso dolor», ha expresado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Las Gabias ha decretado un día de luto oficial, suspendiendo toda actividad prevista para el viernes 14 de noviembre de 2025.