La casa incendiada en la calle Guinea, en el Albaicín. Ariel C. Rojas

Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín

Las autoridades han informado de que el cuerpo hallado no presenta signos de violencia, por lo que las primeras pesquisas apuntan a que se trataría de un accidente

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

Los servicios de emergencia han hallado sin vida a un hombre de 83 años en su vivienda tras producirse un incendio en la misma, ubicada ... en la calle Guinea, en el Albaicín. Por el momento se desconocen las causas del fuego. Las autoridades han informado de que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que las primeras pesquisas apuntan a que se trataría de un accidente que podría estar relacionado con la cantidad de objetos acumulados en el domicilio.

