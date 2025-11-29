Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín

Los servicios de emergencia han hallado sin vida a un hombre de 83 años en su vivienda tras producirse un incendio en la misma, ubicada ... en la calle Guinea, en el Albaicín. Por el momento se desconocen las causas del fuego. Las autoridades han informado de que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que las primeras pesquisas apuntan a que se trataría de un accidente que podría estar relacionado con la cantidad de objetos acumulados en el domicilio.

Según ha podido confirmar la Policía Nacional a este periódico, el varón padecía síndrome de Diógenes y había muchos objetos y suciedad acumulada en la vivienda, situada en el número 4 de la calle Guinea.

El 112 recibió los primeros avisos después de las 15.00 horas. Las llamadas alertaban de un incendio en dicha casa, de la que veían salir mucho humo por las ventanas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Los bomberos han sido los únicos que han podido acceder a la vivienda incendiada, debido al peligro de derrumbe que presenta. En su interior han localizado el cuerpo sin vida del hombre de 83 años, que lo han sacado hasta la misma puerta. En ese momento, la Policía Nacional ha activado el protocolo judicial para proceder al levantamiento de cadáver.

Efectivos del servicio de extinción de incendios y salvamento han rescatado a un perro con vida de la vivienda, que ha quedado precintada ante el riesgo de colapso estructural.