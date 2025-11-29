Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
Fernando Rodríguez
Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:40
Se nos ha ido Fermina.
Fermina era rebelde, inconformista, luchadora ante cualquier situación injusta, ya fuera en su vida profesional (40 años en Caja Granada), ... o ante una situación política y sindical.
Reaccionaba ante lo que no le gustaba, o no le parecía justo, diciéndolo muy claro, le pesara a quien le pesara. Se le podría aplicar el dicho popular, «no se callaba ni debajo del agua», dicho sea con todo el respeto, cariño y admiración.
Formaba parte de una saga familiar comprometida. Su padre Luis Jimenez, compañero inolvidable de Caja Granada. Sus hermanos y hermanas. Su prima Amalia, etc.
En su vida profesional, fue un ejemplo y referente del feminismo, y de la lucha política y sindical.
Fermina era tierna, aunque aparentara lo contrario, a su manera, y leal y buena amiga.
Siempre presente en cualquier acto reivindicativo que hubiera, a favor de la sanidad pública, en contra de la violencia de género, etc.
Fermina se nos ha ido, pero siempre permanecerá en nuestro recuerdo y en nuestra memoria como una persona muy especial.
Un abrazo fuerte para Paco, Horacio, Maricarmen, y toda su familia.
Descansa en Paz amiga Fermina.
