Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar

Un niño de 11 años ha fallecido atropellado a primera hora de este domingo en la autovía A-92, a la altura de Huétor Tájar. ... La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, está tratando de buscar a los familiares de la víctima, que el propio alcalde de la localidad, Fernando Delgado, ha confirmado que se trata de un menor de edad que iba indocumentado.

El suceso ha tenido lugar a las 6.45 horas de este domingo en el kilómetro 201, a la altura de Huétor Tájar, cuando un vehículo que circulaba por la zona ha atropellado a un peatón que se encontraba en la autovía. La Guardia Civil ha confirmado el atropello y ahora trata de averiguar las circuntancias en las que se ha producido este accidente.

En el punto kilométrico en el que se ha producido el suceso mortal hay dos áreas de servicio a ambos lados de la autovía. El alcalde de Huétor Tájar ha sido avisado por la propia Policía Local de la localidad para comunicarle el fatal suceso y ahora trata de recabar información para ponerse en contacto con la familia del menor fallecido.