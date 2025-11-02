Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Punto en el que se ha producido el accidente mortal en Huétor Tájar. Ideal

Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar

La Guardia Civil está tratando de localizar a los familiares

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

Un niño de 11 años ha fallecido atropellado a primera hora de este domingo en la autovía A-92, a la altura de Huétor Tájar. ... La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, está tratando de buscar a los familiares de la víctima, que el propio alcalde de la localidad, Fernando Delgado, ha confirmado que se trata de un menor de edad que iba indocumentado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  3. 3

    Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
  4. 4

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  5. 5 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7

    Un hotel para el alma
  8. 8 Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet
  9. 9 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  10. 10 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar

Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar