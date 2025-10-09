Movilidad renuncia a cerrar al tráfico lacalle Reyes Católicos los fines de semana

En septiembre del año pasado, por sorpresa, el equipo de gobierno anunció la peatonalización de Reyes Católicos y Gran Vía durante los fines de semana. ... El objetivo de la medida era favorecer la movilidad a pie por dos de las arterias de la ciudad con el fin de reducir la contaminación. La decisión, no obstante, tenía también implicaciones para los comercios, que, en teoría, debían aprovecharse de una mayor presencia de paseantes, tal y como había ocurrido décadas atrás en puntos como Mesones o Puentezuelas.

El anuncio se encontró con el rechazo mayoritario del sector comercial, que criticó una decisión que consideraba poco meditada y que afectaba a sus negocios. Aducían una bajada de las visitas al Centro que, según afirmaron después, se confirmó tras el primer fin de semana de prueba, cuando la reorganización de líneas de autobuses dejó estampas de colas en las paradas y problemas de tráfico en calles como Ganivet o Recogidas.

La presión forzó al equipo de gobierno a remendar la peatonalización, que quedó limitada solo a Reyes Católicos y exclusivamente a los domingos. Entonces el equipo de gobierno aseguró que se mantendría en prueba hasta final de 2024, cuando se analizarían los resultados y se tomaría una decisión definitiva.

El año culminó y se arrancó 2025 sin saber qué sucedería. Fue a finales de enero cuando se confirmó que Movilidad mantendría la peatonalización como hasta el momento. No obstante, desde la concejalía se evitó poner fechas e insistió en que seguían tratándose de prueba, lo que sembraba dudas sobre si la limitación de la circulación se mantendría de manera definitiva o si se acabaría con ella de manera definitiva.

Antes del verano, como contó este periódico, los cortes se suspendieron. Todo apuntaba a que se retomarían en otoño, como ocurrió el ejercicio anterior, con la vuelta a la normalidad tras las vacaciones. Sin embargo, no fue así. En septiembre, el grupo municipal socialista se interesó por la cuestión y cargó contra el gobierno municipal recordándole el rechazo de los comerciantes a una peatonalización que calificó de «improvisación».

Pues bien, este periódico ha podido saber que los cortes se suspenderán en Reyes Católicos salvo en Navidad u otras festividades que así lo requieran. La peatonalización no se producirá «salvo por motivos de seguridad». Los motivos de la decisión, sin embargo, no están claros. IDEAL preguntó por la justificación, pero desde el equipo de gobierno se ha evitado concretar las razones.

Movilidad sí insiste en que la decisión no afectará a los días sin coche, que seguirán celebrándose en los barrios como viene siendo costumbre. Como muestra recuerdan la Semana Europea de la Movilidad, cuando se organizaron eventos de este tipo para promover la movilidad peatonal. Desde el equipo de gobierno aclaran que se seguirán manteniendo también otros tipos de actos encaminados a concienciar a la ciudadanía.

Sea como sea, la decisión de Movilidad entierra por ahora el corte al tráfico de Reyes Católicos y el sueño de un eje peatonal que una el Paseo de los Tristes con Puerta Real al estilo de lo que ya existe en capitales cercanas como Sevilla, con el eje Sierpes-Constitución, o Málaga, con una calle Larios que esta misma semana aprovechaba su carácter peatonal para erigirse en escenario cultural de la urbe con un pase de moda.