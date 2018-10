Movilidad prevé que los trenes turísticos vuelvan a circular hoy Accidente del tren turístico en el Carril de la Lona. / IDEAL Fue el pasado 8 de septiembre cuando empezaron los problemas: las fuertes lluvias que cayeron sobre Granada contribuyeron a que uno de estos vehículos sufriera un accidente CARLOS MORÁN GRANADA Martes, 9 octubre 2018, 00:57

Si no surge ningún problema de última hora, la concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Granada permitirá que el tren turístico, que no funciona desde el pasado 12 de septiembre, vuelva a circular hoy por las calles de la capital, según explicaron fuentes de los 28 trabajadores que atienden el servicio. Si no es esta tarde, será mañana, agregaron los medios consultados, que añadieron que la documentación que requirió Movilidad a la empresa estaba en regla y, por tanto, no había impedimentos para que reanudase su actividad.

Fue el pasado 8 de septiembre cuando empezaron los problemas. Las fuertes lluvias que cayeron aquella jornada sobre Granada contribuyeron a que uno de los trenes sufriera un accidente en el albaicinero Carril de la Lona. No hubo heridos, pero cuatro días más tarde, el Consistorio decidió suspender el servicio hasta que la empresa concesionaria garantizase la seguridad. Los 28 trabajadores del tren turístico se quedaron temporalmente en paro.

Movilidad exigió a la compañía que acreditase una serie de requisitos para poder volver a funcionar. Los trámites ya se han cumplimentado y está previsto que el retorno se produzca hoy mismo.