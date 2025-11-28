Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Movilidad admite que tendrá que pedir una nueva estructura de costes del transporte

La petición anterior se encuentra obsoleta ante la falta de avance de la tramitación del nuevo contrato, que lleva caducado desde el mandato anterior

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:12

La edil de Movilidad, Ana Agudo, ha reconocido este viernes que el Ayuntamiento de Granada tendrá que pedir a las empresas que realicen una nueva ... estructura de costes para el nuevo contrato de transportes. La concejala ha hecho esta afirmación en el pleno como parte de la respuesta a una pregunta formulada por la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, que se ha interesado por la situación de los trabajos para la futura licitación.

