Movilidad admite que tendrá que pedir una nueva estructura de costes del transporte

La edil de Movilidad, Ana Agudo, ha reconocido este viernes que el Ayuntamiento de Granada tendrá que pedir a las empresas que realicen una nueva ... estructura de costes para el nuevo contrato de transportes. La concejala ha hecho esta afirmación en el pleno como parte de la respuesta a una pregunta formulada por la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, que se ha interesado por la situación de los trabajos para la futura licitación.

Agudo ha señalado, como ya hiciera en anteriores sesiones, que la principal dificultad se encuentra en la identificación de la parcela que albergará las futuras cocheras de la concesionaria de autobuses. Según ha detallado, aunque su equipo tiene sobre la mesa varias opciones, no todos los terrenos tienen la capacidad en estos momentos de albergar las instalaciones, lo que está modificando el retraso en la renovación del contrato, que lleva caducado desde el mandato anterior.

La edil ha explicado que, además de lo relativo a los terrenos, se está trabajando en un anteproyecto de las cocheras para saber cuánto tiempo y cuánta inversión requiere su construcción. Asimismo, se está ultimando un proyecto para lograr la electrificación de la flota. A esto debe sumarse la petición de la estructura de costes, un documento que determina el precio del servicio y que es clave para definir las cantidades de la nueva concesión. Agudo, no obstante, no ha mostrado preocupación por el plazo en la realización de esta propuesta. «Es el de menor tiempo», ha argumentado.

Ruz, por su parte, ha lamentado que la tardanza en la renovación del contrato está costándole dinero a los granadinos y ha acusado a la responsable de Movilidad de «mentir» respecto a la búsqueda de la parcela. «Lleva más de un año repitiendo los parcelas cuando tenía un informe de Urbanismo con ocho propuestas diferentes desde enero pasado y esta es su gestión con un contrato que, en lugar de ir adelante, va hacia atrás», ha criticado.

Ruz ha denunciado la gestión de Agudo, que está impidiendo a la ciudad acabar con una concesión, la actual, que ha definido como «leonina», y ha augurado que los retrasos acumulados «impedirá a Granada tener antes del final del mandato un contrato que nos vendría fenomenal para la implementación de una zona de bajas emisiones que no tienen ningún sentido sin eso».