El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles Lo hace en horario de 11, 12, 13, 17, 18 y 19 horas

Ideal Martes, 7 de octubre 2025, 13:32 Comenta Compartir

Este miércoles 7 de octubre está repicando la campana de la Torre de la Vela de la Alhambra de manera extraordinaria. Lo hace en horario de 11, 12, 13, 17, 18 y 19 horas. El motivo es un privilegio concedido por el Rey Felipe II a la Archicofradía del Rosario, una de la instituciones más antiguas de Granada, puesto que fue fundada en 1492.

Este privilegio, que coincide con la festividad de la Virgen del Rosario que se celebra en este 7 de octubre, es fruto de la vinculación de esta corporación religiosa con la Batalla de Lepanto, pues en ella participó uno de sus componente, el almirante Álvaro de Bazán, que según la tradición llevó a la Sagrada Imagen titular de la Archicofradía como protectora durante este conflicto.

La festividad de la Virgen del Rosario es especialmente celebrada por la Archicofradía de Granada. En este día comienzan los cultos que se dedican en su honor. Con tal motivo, la parroquia de Santa Escolástica (Santo Domingo) abre sus puertas de 8.30 a 14 h y de 18 a 21.30 h. A las 12 se ha rezado el Ángelus y a las 13.45 se reserva el Santísimo Sacramento que ha estado expuesto desde la 9.30.

Por la tarde se expondrá de nuevo el Santísimo Sacramento a las 19, a las 19,15 se rezará el Santo Rosario y a las 19 habrá Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento. Por último, a las 20 horas tendrá lugar la santa misa, a la que asistirán comisiones militares del Madoc, la Armada, el Ala 78 del Ejército del Aire y del Espacio, la la Subdelegaciones Defensa, la Comandancia de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Asociación de Reservistas. Durante el Ofertorio de realizará la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Rosario.

Estos cultos se prolongarán hasta el 12 de octubre y darán comienzo todos los días a las 19 horas, salvo la última jornada, en la que habrá una solemne función prevista a las 12 horas. Serán ofrecidos por distintas corporaciones vinculadas con la Archicofradía. Ese día tendrá lugar la procesión, a la que acompañarán las banda de CC y TT de Jesús Despojado y la Banda y Unidad de Música de Nuestra Señora de los Ángeles. La predicación de los cultos de este año, cuyos mayordomos son Ramón Burgos y Encarna Ximénez de Cisneros, estará a cargo de Fray Vicente Gray, prior del Real Convento de Santo Domingo de Almería.

Durante los cultos la Virgen aparece vestida con un manto en terciopelo verde bordado en oro, con motivo de la celebración del Año de la Esperanza, tal y como se puede apreciar en la fotografía que acompaña esta información.

Temas

Granada