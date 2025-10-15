Motivación y estilo: entrevistas que inspiran cada paso

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:44 Compartir

En esta edición exploramos historias que inspiran tanto a nivel personal como empresarial. Desde la perspectiva del coaching, descubrimos cómo el desarrollo personal y el liderazgo pueden transformar objetivos en resultados concretos. A su vez, dos empresas de zapatos nos muestran cómo la creatividad, el diseño y la innovación se combinan para marcar tendencia y construir negocios exitosos. Tres entrevistas, un hilo común: motivación, pasión y acción para avanzar en la vida y en los negocios.

Cómo Wings Coaching ayuda a pymes y empresas tradicionales a crecer sin caos gracias a OKR humanizados e inteligencia artificial.

Ampliar

Comenzamos conociendo más a fondo a Wings Coaching, un espacio creado para acompañar a las personas en su crecimiento personal y profesional. A través del coaching, esta empresa pretende que cada persona descubra su poder interior y se atreva a volar más alto hacia la vida que desea.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? Es decir, un poco sus valores e inicios (historia) para que los lectores le conozcan mejor.

-Hace más de 15 años decidí ayudar a empresas tradicionales a profesionalizarse y crecer sin caos. Mi deseo de conciliar maternidad con carrera fue el punto de partida, pero pronto se convirtió en una misión: ayudar a líderes a ordenar su empresa, liderar con impacto y obtener resultados reales.

-¿Cuáles son los principales productos que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

-Nuestro servicio estrella es la consultoría trimestral Wings X90. Acompañamos a empresas tradicionales que quieren ser más ágiles y competitivas sin caer en el caos. Implantamos OKR humanizados, un sistema popularizado por empresas como Google pero adaptado a la realidad de las pymes españolas: sencillo, aplicable y pensado para las personas. Es un proceso diseñado para que la empresa vea resultados concretos en solo 90 días: más claridad, equipos alineados y objetivos alcanzables que se cumplen.

También contamos con un programa online de desarrollo para directivos y mandos intermedios con más de 50 recursos para aplicar en sus departamentos y conseguir equipos autónomos y comprometidos.

-¿Qué retos enfrenta actualmente su empresa o equipo?

-En Wings Coaching nos enfrentamos a 2 reto. El primero es implantar una cultura de resultados trimestrales compartidos, pasando de depender de la buena voluntad de las personas a contar con procesos claros que sostengan el día a día; cuando se aplica bien, la motivación del equipo se multiplica. El segundo es eliminar las reuniones eternas que consumen horas de productividad y aumentan la frustración porque nada cambia: con nuestro sistema de reuniones directivas eficientes, cada directivo puede recuperar hasta 10 horas semanales para dedicar a lo estratégico y a liderar con impacto.

-¿Qué significa para ti ser un líder efectivo?

-Para mí, un líder efectivo es alguien que tiene una visión clara, cuenta con sistemas que sostienen la empresa incluso en momentos difíciles, elige bien a su equipo y sabe impulsar a otros a dar su mejor versión. El liderazgo efectivo no depende del carisma, sino de claridad, sistemas y autoconciencia constante para hacer crecer a las personas y a la empresa sin perder rumbo ni humanidad.

-Como autora del libro Ambientes de éxito en tu empresa, como generarlos, ¿Qué nos podría destacar sobre él referente al trabajo que realiza, él en unas pequeñas pinceladas?

-Tras casi una década acompañando empresas descubrí un patrón claro: el bienestar y el crecimiento solo se sostienen cuando existe una estructura de trabajo actualizada. Por eso escribí Ambientes de éxito en tu empresa como una guía práctica para que cualquier organización pueda construir entornos donde personas y estrategia avancen juntas.

Pueden adquirirlo en este enlace y también en el webinar gratuito que impartiremos el 23 de octubre a las 17.

-¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

-Sí. El próximo 23 de octubre celebraremos un webinar gratuito para ayudar a empresarios y directivos a diagnosticar su empresa con claridad desde cinco ángulos diferentes. Compartiremos nuestras plantillas y tests para que puedan aplicarlo en su empresa y salir con un plan de acción inmediato.

Además, los asistentes recibirán un resumen exclusivo de mi guía Ambientes de éxito en tu empresa. Pueden registrarse en este enlace.

Ampliar

DEL ONLINE AL OFFLINE: MODA DIVERTIDA A CONTRACORRIENTE

Granada de Moda es una plataforma impulsada para promover, visibilizar y apoyar el talento del sector de la moda en la provincia de Granada. Su principal objetivo es conectar a diseñadores, marcas, artesanos y emprendedores con nuevas oportunidades, fomentando la creatividad, la innovación y la identidad local. Hablamos con ellos en esta entrevista.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

-Granada de moda nació hace casi 9 años con un objetivo muy claro: acercar la moda a todos los tipos de cuerpos femeninos. Lo hizo en un principio con una app, en la que se incluían comercios de la ciudad y periferia, dándoles visibilidad. Pero con el tiempo la idea evolucionó comprendiendo que a quien había que dar visibilidad era a esa diversidad de cuerpos, a través de desfiles y diversas iniciativas. Quedaba un último paso: encontrar esa moda que se adaptara a tallas más allá de lo normativo y, de paso, hacer de la ropa divertida el estandarte de la empresa. Así pues, Granada De Moda se convirtió en granadademoda.com, un ecommerce que comercializa Ropa divertida & Ropa Curvy en Granada, pero mucho más en el resto de España. De hecho, el 90% de las compras de la tienda online se realizan desde fuera de la ciudad nazarí, sobre todo en Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana.

El siguiente paso ha sido abrir tienda física aquí, en la ciudad, en una zona de expansión como es La Rosaleda / Sanders, en Avenida de Pampaneira 11. Desde mayo, esa filosofía «ropa divertida & ropa curvy» , está más cerca de las granadinas, en un amplio local que desde la entrada hasta el probador quiere inspirar y suscitar sonrisas a través del colorido de la ropa como de la decoración de la tienda. En la era de internet, cuando más comercios están cerrando, yo he apostado por ir contracorriente y abrir un punto de venta físico, una tienda de barrio con proyección nacional (e internacional, tengo la suerte de contar con algunas clientas en Europa, Francia, Italia, Irlanda, Suiza...).

-¿Cuáles son los principales productos que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

-Ropa y complementos que inspiren sonrisas, ya sea con estampados que nos regresan a nuestra infancia, ya sea con diseños originales, diferentes y siempre intentando abarcar las tallitas curvy. Teniendo en cuenta que la tienda online comenzó a despegar pocos meses antes de la pandemia, la necesidad de enviar mensajes positivos a través de la moda, se me hizo inevitable. A día de hoy, los top venta de la tienda siguen siendo los estampados divertidos, ya sea en chaquetas tipo cortavientos, vestidos, pantalones, camisetas, complementos como bufandas o bolsos , cosméticos o, incluso, calzado, en el que siempre intentamos aportar originalidad.

-A la hora de elegir un calzado, ¿Qué prevalece más, estética o comodidad? ¿Son compatibles ambos conceptos con las tendencias de moda de la actualidad?

-La comodidad es primordial, desde luego. Pero nadie quiere un calzado cómodo y feo. Siempre intento ofrecer calzado que ofrezcan esa comodidad y un diseño o colores diferentes.

-Con respecto a la calidad, ¿Qué le aconsejaría a su cliente, invertir en pocos pares de calzado pero de calidad o en más cantidad sin tener en cuenta tanto la calidad?

-Yo aconsejaría tener un buen calzado para el día a día, al que podamos «dar batalla», como por ejemplo botas (ahora que tenemos el otoño a las puertas) en colores versátiles como el negro y el camel que son colores básicos y que nunca pasan de moda o en tendencia como el chocolate) y tener 2 o 3 pares más que sean más especiales, que nos hagan sonreír al observar nuestra pisada.

-Sabemos que llevar un buen calzado es algo que directamente influye en nuestra salud, ¿Qué nos podría decir al respecto?

-Durante años los pies ha sido la parte más descuidada de nuestro cuerpo, algo incomprensible teniendo en cuenta que son el «sustento» del cuerpo. Por lo tanto, el calzado debe adaptarse a nuestra pisada y no al revés: no hay nada peor que no poder dar un paso sin que te duelan los pies. Tenemos además la suerte de que los proveedores de calzado están teniendo muy en cuenta estos aspectos y han ido modificando diseños o incorporando suelas de gel que aportan confort a sus creaciones.

Ampliar

Chris Botti Shop: pasos y moda con estilo y personalidad

Chris Botti Shop es más que una tienda de calzado: es una experiencia de estilo. Cada par refleja la armonía entre tendencia y comodidad, fusionando diseño moderno con materiales de primera calidad. Su objetivo es acompañarte en cada paso, con calzado que expresa quién eres. Hablamos con ellos en esta entrevista cercana.

Chris Botti Shop nace en 2016 como un showroom con cita previa, acompañado desde el primer momento por una fuerte presencia en redes sociales. La acogida fue tan positiva que, poco después, decidí abrir nuestra primera tienda física en Vélez Rubio, Almería. Gracias al éxito de esta etapa, dimos el siguiente paso con el lanzamiento de nuestra tienda online, lo que nos permitió llegar a clientas en toda España, Portugal, otros 11 países europeos y América.

A día de hoy, Chris Botti Shop ha gestionado más de 14.000 pedidos cada mes y cuenta con un equipo de 18 trabajadores comprometidos con ofrecer moda femenina actual, sofisticada y accesible. Nuestro objetivo desde el inicio ha sido que cada mujer pueda encontrar prendas con las que se sienta guapa, cómoda y segura.

Nos especializamos en ropa y calzado para mujeres que buscan un estilo propio, versátil y alineado con las últimas tendencias. Actualmente, los productos más demandados van de la mano con lo que marca la moda: tejidos como la antelina, estampados llamativos y colores en tonos chocolate están siendo protagonistas de la temporada. En cuanto al calzado, nuestras clientas apuestan por botas de tacón fino y elegante, botines casuales y deportivas urbanas, siempre perfectamente integrados con el resto de la colección para lograr looks coherentes, actuales y con mucho estilo.

Una pregunta habitual que nos hacen nuestras clientas es: ¿qué debe prevalecer al elegir calzado, la estética o la comodidad? En Chris Botti Shop creemos que ambos aspectos son perfectamente compatibles. La mujer actual ya no quiere tener que elegir entre verse bien o sentirse bien. Por eso, seleccionamos cuidadosamente los modelos que aportan diseño y confort a partes iguales.

Sobre la calidad, siempre recomendamos invertir. Un zapato bien hecho, con materiales nobles y una buena horma, no solo tiene una vida útil más larga, sino que también protege la postura, evita dolores y se adapta mejor al ritmo de vida diario. Aunque las tendencias cambien, hay estilos atemporales que, si están bien confeccionados, siempre son un acierto.

Además, llevar un calzado adecuado influye directamente en la salud. Muchas personas no son conscientes de cómo unos zapatos mal elegidos pueden afectar a la espalda, las articulaciones o incluso al estado de ánimo. Sentirse cómoda al caminar, sin molestias ni inseguridad, mejora la actitud y la confianza, y si, es posible. En nuestra tienda damos mucha importancia a que cada modelo no solo sea bonito, sino que también respete la ergonomía y el bienestar de quien lo lleva.

Algo que siempre nos ha diferenciado en Chris Botti Shop es la atención personalizada. Nos gusta conocer a nuestras clientas, entender sus gustos y asesorarlas con honestidad. No vendemos solo ropa o zapatos: ofrecemos una experiencia de compra cercana, auténtica y pensada para ayudar a cada mujer a encontrar su estilo y sentirse segura con sus elecciones.

La moda es mucho más que seguir tendencias. Es una forma de expresión personal, una herramienta para comunicar quiénes somos. Por eso, creemos que elegir bien —con conciencia, con criterio y con gusto— es también una forma de cuidarse. En Chris Botti Shop trabajamos cada día para que nuestras clientas se sientan escuchadas, inspiradas y felices con lo que visten.

Temas

Granada