Desde Montejícar a Santiago: un camino para descubrirse Fermín, un peregrino de esta localidad granadina, llegará a la tumba del apóstol tras más de un mes de caminata en solitario por España JOSE MENDOZA Viernes, 30 agosto 2019, 20:02

Más de 1.200 kilómetros separan Santiago de Compostela de Montejícar. Los mismos que en una semana habrá completado Fermín Tortosa cuando llegue a la ciudad gallega. Una hazaña que comenzó el pasado 21 de julio, día en el que este granadino abandonó a primera hora de la mañana su hogar, únicamente acompañado de su mochila y su motivación, dispuesto a cruzar hasta cuatro regiones para llegar a la tumba del apóstol.

A sus 33 años, este maestro de primaria se ha lanzado a la aventura para cruzar España, una idea que tenía desde hace tiempo, y que por fin ha podido cumplir. Y aunque no es la primera vez que hará esta peregrinación, cree que será la más especial. «He hecho el Camino del Norte, el primitivo, lo he hecho en bicicleta desde León, he ido por el francés y he hecho el portugués desde Tuy, pero siempre había tenido el sueño de hacerlo así, desde mi casa, desde donde nací. He ido dejando pasar los años y este año dije 'ahora o nunca'. Y me lancé», explicó a IDEAL.

Un camino que comenzó rodeado de millones de olivos caminando por Granada, Jaén y Córdoba, en el Camino Mozárabe. Tras esto, se unió a la Ruta de la Plata, por Extremadura y la parte sur de la región histórica leonesa, por Salamanca y Zamora, donde ha tomado el Camino Sanabrés que le llevará a Santiago desde el Sur.

Soledad, calor y cansancio

«Durante casi dos semanas, no me encontré ni a un sólo peregrino en el Camino Mozárabe». Así describe la soledad en los primeros pasos hacía su destino. El montejiqueño aseguró que, tras tomar la decisión en abril, invitó a todos a unirse a él: «La gente se echaba para atrás. Ahora se ha unido mi novia, que empezó en Zamora, y también me acompañó un amigo de Hungría, que conocí en mi Erasmus. Pero era algo mío, no me importaba hacerlo sólo. El Camino es para estar contigo mismo».

Sin embargo, la soledad no es su peor enemigo ya que en la Ruta de la Plata suelen haber más peregrinos. Su verdadero rival era la temperatura. «Todo el mundo decía que era mucha locura por el tema del calor. Yo lo combatía caminando de noche, me levantaba a las tres de la mañana y empezaba a caminar. Sierra Morena la crucé entera de noche, fueron 40 kilómetros con el foco en la cabeza. Eso sí, tengo fotos de amaneceres espectaculares», contó el peregrino.

«Intentaba no pararme a descansar mucho. Una o dos veces máximo. Yo creo que el coco es muy importante, entonces yo no me permitía parones muy largos o cuando me dolía algo me animaba a mí mismo. No me permitía quejarme. Parar 10 minutos y seguir caminando. Luego una vez que llegas al destino te relajas y disfrutas», relató Fermín.

Experiencia recomendable

Para el granadino «no existe plan más completo que hacer el Camino de Santiago». Desde su perspectiva, «es un plan en el que tienes una parte deportiva. Un choque de culturas, pues conoces a mucha gente, todos muy variados. Aprendes mucha historia. Y espiritualmente es enriquecedor». De hecho, una de las cosas que más le llamó la atención ha sido la lengua, «empiezas en Andalucía, y su acento es similar al de Extremadura pero ya es distinto», un cambio mucho más notorio en Salamanca, «tienen un acento más refinado, más correcto», y según subes en Zamora ya tienen «un acento mucho más de allí, de la tierra». Ya cuando llegas a Galicia «es totalmente diferente, es muy bonita esa transformación progresiva».

«Mérida y Zamora me han encantado, Cáceres me ha sorprendido, no me esperaba nada y me llevo un recuerdo grato. Luego pueblos preciosos que vas descubriendo casi por error, que no sabes como se llaman», aunque también señaló que no todo es precioso: «También hay pueblos muy feos. El Camino es como la vida, hay días mejores y días peores, pero si te esfuerzas en lo malo, tienes el premio de lo bueno. No me gusta que se pierda esa esencia, se ha vuelto un negocio, hoy en día la gente lo hace de manera muy cómoda. Me duele un poco, pero cada quien es libre de hacerlo como quiera».

Para su alivio, él cree que aún se mantiene parte de la esencia. «Todavía hay pueblos con albergues tradicionales, que te reciben con un vaso de agua, cenamos los peregrinos juntos, compartimos historias. Allí conoces gente de todos los sitios: Japón, Italia, Inglaterra, Australia Francia, de todos los sitios». Y es que tal y como aseguró: «El Camino te pone a las personas que necesitas cuando las necesitas».

Ahora, a falta de 15 días para llegar junto a su novia a la tumba del apóstol, Fermín no se arrepiente: «Es espectacular y estoy seguro de que igual que las otras veces, mi camino no acaba en Santiago. Mi camino comenzará cuando llegue a Santiago. Volveré mejor, más abierto, con más experiencias. Siempre hay un cambio a mejor», concluye.