Modesto Barragán «abrumado y emocionado» por el cariño de Granada en el programa 7.000 de Andalucía Directo

El director y presentador de Andalucía Directo, Modesto Barragán, manifestaba a IDEAL sentirse «absolutamente abrumado y emocionado» por el cariño demostrado por Granada al término ... de la celebración del programa 7.000 de este magazine en el Paseo del Salón. «Tanto el equipo como yo estamos muy agradecidos porque se ha vuelto a demostrar que adonde quiera que vamos la gente se vuelca con nosotros. Al final este programa lo hacen ellos porque son historias que nos cuentan los andaluces. Nosotros sólo le damos el formato televisivo». Es una prueba más «de que «Andalucía necesita un espejo en la televisión en el que reflejarse y enseñar toda su diversidad que es grandiosa». Más aún, «en estos tiempos en los que asistimos a una uniformidad en todo. Cuando la gente pone la televisión y ve que le cuentan las cosas que no ve nadie, que son las de la gente normal y corriente, es algo muy agradecido». Mantener un programa en directo y en la calle «es tremendamente estresante y el coste a nivel personal es importante, pero compensa porque te ves reconocido y te sientes verdaderamente útil como periodista».

Modesto tenía muchas ganas de venir a Granada «por su lucha importante por la capitalidad de la Cultura. Creemos que es sólo un reconocimiento de algo que ya es de facto». Otra muestra de su admiración por nuestra ciudad es el hecho de que «la única capital de provincia elegida para los ocho especiales del programa ha sido Granada».

En una celebración tan especial como la de ayer Modesto tuvo muy presente a su madre. «Hemos recordado muchas cosas que han ocurrido en los últimos tiempos. A nosotros nos pesó mucho la pandemia y yo la perdí en ella».

Una ventana abierta a Granada

La emisión de ayer fue una ventana abierta a lo mejor de nuestra tierra durante las dos horas que duró la emisión en directo. El programa, conducido por Modesto Barragán y Paz Santana, se inauguró con la interpretación de Granada, de Agustín Lara, a cargo de la soprano Mariola Cantarero desde la Torre de la Vela. A esta actuación se unirían posteriormente las de la Tuna del distrito universitario, el Grupo Municipal de Bailes Regionales y la danza urbana de Basmove. La emotiva velada contó igualmente con el fondo musical de otros granadinos ilustres, como Enrique Morente, Carlos Cano y Miguel Ríos, y una selección de nuestra mejor gastronomía, representada por los 3.000 piononos de Casa Isla que degustaron los presentes y los deliciosos platos granadinos que propuso Silvia Álvarez, del restaurante 'Las Tinajas'. Entre otros, garibuche de garbanzos, pastela de cordero segureño, migas, habitas con jamón, remojón, cordero segureño al horno y rape en salsa mozárabe.

Durante la emisión intervinieron protagonistas destacados, encabezados por la alcaldesa Marifrán Carazo para hacer partícipes a todos los andaluces de la apuesta que representa para la ciudad la candidatura de Granada para la capitalidad de la Cultura 2031. Junto a ella tomaron la palabra las ginecólogas del Hospital Clínico Universitario San Cecilio Olga Ocón y Paqui Molina. «Dos ángeles de la guarda con bata blanca», en palabras de la reportera de AD Carmen González, que han logrado salvar más de 600 embarazos de alto riesgo. Otros participantes fueron parejas de mayores del CPA del Zaidín y el presidente de la Fundación UAPO, Fernando Parra, quien hizo su aparición en el programa conduciendo un coche de rally. La de ayer era también una fecha muy significativa para él por coincidir con el tercer aniversario del fallecimiento de Jesús Candel, impulsor de esta fundación.

El programa finalizó, como no podía ser menos, con la tradicional tarta de cumpleaños que Modesto Barragán sopló junto a todo su equipo.