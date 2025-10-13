Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cumpleaños de Andalucía Directo en Granada.

Cumpleaños de Andalucía Directo en Granada.

Modesto Barragán «abrumado y emocionado» por el cariño de Granada en el programa 7.000 de Andalucía Directo

Centenares de granadinos se dan cita en el Paseo del Salón para asistir a este evento histórico

María Dolores Martínez

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:44

El director y presentador de Andalucía Directo, Modesto Barragán, manifestaba a IDEAL sentirse «absolutamente abrumado y emocionado» por el cariño demostrado por Granada al término ... de la celebración del programa 7.000 de este magazine en el Paseo del Salón. «Tanto el equipo como yo estamos muy agradecidos porque se ha vuelto a demostrar que adonde quiera que vamos la gente se vuelca con nosotros. Al final este programa lo hacen ellos porque son historias que nos cuentan los andaluces. Nosotros sólo le damos el formato televisivo». Es una prueba más «de que «Andalucía necesita un espejo en la televisión en el que reflejarse y enseñar toda su diversidad que es grandiosa». Más aún, «en estos tiempos en los que asistimos a una uniformidad en todo. Cuando la gente pone la televisión y ve que le cuentan las cosas que no ve nadie, que son las de la gente normal y corriente, es algo muy agradecido». Mantener un programa en directo y en la calle «es tremendamente estresante y el coste a nivel personal es importante, pero compensa porque te ves reconocido y te sientes verdaderamente útil como periodista».

