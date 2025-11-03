El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos

El 8 de agosto de 1969 no había botones en los semáforos de las calles de Londres, así que fueron los 'Bobbys', los policías londinenses, ... los que cortaron el tráfico para que los Beatles cruzaran por el paso de cebra de Abeey Road para sacar la foto que terminaría siendo una de las portadas de disco más famosas de la historia. No sucede lo mismo, desde luego, en los cruces de muchas de las calles de la ciudad de Granada.

Aunque muchos semáforos en la ciudad de la Alhambra están provistos de un sistema automático de botones para que los pulsen los peatones y el semáforo cambie de rojo a verde, el misterio de su funcionamiento y los diversos tiempos de respuesta que ofrecen llevan al impaciente peatón granadino a terminar por cruzar en rojo, eso sí, mirando siempre a ambos lados de la calle, por si las moscas.

Se puede comprobar la experiencia en cualquier punto de la ciudad en cualquier momento del día. Sara, una joven estudiante, pone el ejemplo del semáforo de Zara y la iglesia de San Antón, en la calle Recogidas. «No he visto que esté en verde para los peatones jamás de los jamases. Y luego pulsas y tienes que esperar una eternidad. Muy efectivo, desde luego, no es», critica. Miguel, jardinero de profesión, va más allá. «Simplemente, no funcionan»: Pone el ejemplo de los pulsadores de los semáforos instalados en la Carretera de la Sierra. «Paso a diario y para cruzar pulso y no cambian nunca a verde, al menos los que hay junto a la gasolinera», especifica.

Leyenda urbana

Es justamente en este punto, al hilo de estos dos testimonios, donde nace la leyenda urbana de que los botones de los semáforos no funcionan, no sirven para nada. Aunque técnicamente no es cierto, la experiencia sí dicta que su funcionamiento no ha logrado convencer a los peatones.

Así es. Ocurre por ejemplo en la avenida de Cervantes, en la rotonda junto al centro cívico del distrito Genil. Hay cuatro pasos de cebra con sus respectivos pulsadores. Una vez utilizados repetidas veces, este periódico pudo constatar que los tiempos de respuesta son asombrosamente variables;desde los siete segundos hasta los treinta y cinco.

Ampliar Uno de los pasos de peatones más transitados de la ciudad Ariel C. Rojas

No es un caso único. En la Carretera de la Sierra, junto a la gasolinera, tras pulsar el botón el cambio de rojo a verde para peatones se demoró más de un minuto, concretamente, 76 segundos. Una eternidad para un peatón que al pulsar el botón espera una respuesta rápida.

Lo que sucede en la mayoría de los casos comprobados es que el peatón no espera a que el semáforo cambie de color. Mira hacia los lados y cruza en rojo si no hay tráfico y si el cambio se prolonga más de diez segundos. Y no mira para comprobar si, al final, el botón cumplió su papel.

Una vez resuelto el misterio de si los botones de los semáforos funcionan o dejan de funcionar, una vez desmontada la leyenda urbana, conviene explicar el funcionamiento de este mecanismo tan presente en el día a día de la ciudad. Así que el funcionamiento de los semáforos con botón para el peatón se basan en un sistema de intercomunicación y, realmente, hacen caso y cumplen su función. Otra cosa es que sea del gusto de todos y con la rapidez requerida.

Los técnicos explican que la función del pulsador es enviar una señal al regulador, es decir, el equipo que controla los tiempos programados en los semáforos de una intersección para solicitarle prioridad. La cuestión es que no es un diseño sencillo, porque en las ciudades, y en Granada ocurre igualmente, hay instalados numerosos pulsadores que son necesarios en pasos con un tráfico de peatones muy irregular durante el día.

Emisor de señales

La función del pulsador es enviar una señal al regulador, el equipo que controla los tiempos programados en los semáforos de una intersección para solicitarle que dé prioridad al peatón. Esto no significa que el regulador ponga el semáforo de peatones en verde de forma inmediata –esta es la cuestión clave del asunto–, sino que aparecerá la fase del peatón en el momento que corresponda según la programación de los semáforos de la intersección, de forma coordinada con los demás semáforos del cruce.

Llegan entonces los tiempos de espera tan variables. En Granada, medidos con cronómetro, desde los siete segundos en Cervantes hasta el minuto largo en Carretera de la Sierra.