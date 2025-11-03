Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Están repartidos por la ciudad.

Están repartidos por la ciudad. Ariel C. Rojas

El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos

El mecanismo que permite a los peatones cruzar los pasos de cebra en verde ofrece tiempos de respuesta tan diferentes que hacen que al final se cruce en rojo

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025

Comenta

El 8 de agosto de 1969 no había botones en los semáforos de las calles de Londres, así que fueron los 'Bobbys', los policías londinenses, ... los que cortaron el tráfico para que los Beatles cruzaran por el paso de cebra de Abeey Road para sacar la foto que terminaría siendo una de las portadas de disco más famosas de la historia. No sucede lo mismo, desde luego, en los cruces de muchas de las calles de la ciudad de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  2. 2

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  5. 5 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  6. 6

    Un hotel para el alma
  7. 7 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  8. 8

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  9. 9 Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada
  10. 10

    Pacheta, sobre el mercado de fichajes del Granada CF: «Hay algunas posiciones a reforzar, pero hay prioridades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos