El mirador más alto y con mejores vistas de la península se encuentra en Granada El mirador de la Virgen de las Nieves, en Sierra Nevada, un lugar con vistas incvreibles que muchos no conocen

Granada es una ciudad que sorprende a cada persona que la visita. Pero sus múltiples y reconocidos monumentos, plazas y calles, no son lo único que deja a los visitantes con ganas de volver.

Los miradores que permiten ver la capital desde los puntos más altos son los lugares que todo turista quiere conocer. Sin embargo, no todos ellos son tan reconocidos, lo que hace que se puedan ver unas impresionantes vistas sin aglomeraciones de gente.

Uno de estos puntos, que además es el más alto de la península, es el mirador de la Virgen de las Nieves, en Sierra Nevada. Esta ubicación que en los meses de nieve suele estar muy concurrida, no se encuentra tan atestada en la época de verano.

Además, al encontrarse a tres mil metros de altura, las temperaturas en este lugar no superan los 20 grados muchos días del periodo estival. Por lo que, es recomendable llevar algún tipo de abrigo para pasar el rato.

Por otro lado, las vistas permiten ver la ciudad por todo lo alto y lugares que no son tan comunes como la Alhambra. Aunque lo que hace de este mirador realmente bonito, es visitarlo cuando está anocheciendo, para ver así el atardecer que la ciudad ofrece.

Para llegar a la ubicación se debe subir en coche desde Pradollano. Tras llegar al parking, hay que subir un sendero un poco empinado por un par de minutos y, tras llegar a la ubicación, disfrutar de las vistas.