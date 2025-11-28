Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ministro Puente confirma que el AVE a Madrid tardará menos a partir del 14 de diciembre

De esta forma, Renfe reducirá en diez minutos los tiempos de viaje de los trenes entre ambas ciudades de lunes a viernes

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:17

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este viernes que los trayectos entre Granada y Madrid tardarán diez minutos menos. Según ha explicado en ... su cuenta de la red social X, la antigua Twitter, Renfe modificará los tiempos entre ambas ciudades a partir del próximo 14 de diciembre.

