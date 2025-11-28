El ministro Puente confirma que el AVE a Madrid tardará menos a partir del 14 de diciembre

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este viernes que los trayectos entre Granada y Madrid tardarán diez minutos menos. Según ha explicado en ... su cuenta de la red social X, la antigua Twitter, Renfe modificará los tiempos entre ambas ciudades a partir del próximo 14 de diciembre.

El dirigente ha especificado que el primer tren de la mañana entre el lunes y el viernes se beneficiará de la reducción en los viajes, que se debe a la eliminación de la doble parada en Antequera.

En la actualidad, el primer servicio directo entre Granada y Madrid tiene una duración de 3 horas y 32 minutos. Con lo anunciado por el ministro, el trayecto bajaría de las 3 horas y media.

A partir del 14 de diciembre, el viaje en AVE Granada-Madrid será más rápido. @Renfe va a reducir la duración de sus servicios.



El ahorro de tiempo para el primer tren de la mañana que sale de lunes a viernes de Granada será de 10 minutos. pic.twitter.com/GjPXpuwVmq — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 28, 2025

Con esta decisión, el Ministerio de Transportes da un paso en la aminoración de la duración de los trayectos con la capital, una de las demandas históricas de la provincia. De hecho, el propio Ejecutivo está realizando actuaciones en el entorno de Loja para la construcción de una variante que evitará que los trenes atraviesen el municipio como hasta ahora.

Según ha detallado el Gobierno en anteriores ocasiones, se espera que la puesta en marcha de esta infraestructura, cuya última fase está muy cerca de comenzar, permita que los convoyes circulen a mayor velocidad y, por tanto, puedan reducirse los tiempos de viaje en unos 15 minutos.