El histórico kiosko de la Mariana, un símbolo de Granada. María Dolores Martínez

Las mil vidas del histórico kiosko de la Mariana, símbolo de Granada: «Seguiré muchos años más»

Lleva más de 60 años en pie y su propietario, Emilio, lo gestiona en solitario desde 2010

María Dolores Martínez

Martes, 28 de octubre 2025, 23:45

Comenta

La Plaza Mariana Pineda era hasta no hace mucho tiempo uno de los lugares de paso obligados en nuestra ciudad por albergar negocios tan queridos ... como el kiosko de pan de alfacar y el café Fútbol, pero también por su proximidad a tiendas de renombre como Rosa Clará, Juan Manuel, Loewe, Farrutx, La Condesa, Deportes Nevada o Paco Afán, entre otros. Sin olvidar tampoco aquella famosa galería de Ganivet en la que se encontraba la perfumería Pareja. Poco a poco, la fisonomía de esta calle ha dado paso a los negocios de hostelería y lo que era la Milla de Oro de Granada se ha convertido en toda una sucesión de restaurantes, bares de copas y pubs que centran buena parte del ocio nocturno.

