Las mil vidas del histórico kiosko de la Mariana, símbolo de Granada: «Seguiré muchos años más»

La Plaza Mariana Pineda era hasta no hace mucho tiempo uno de los lugares de paso obligados en nuestra ciudad por albergar negocios tan queridos ... como el kiosko de pan de alfacar y el café Fútbol, pero también por su proximidad a tiendas de renombre como Rosa Clará, Juan Manuel, Loewe, Farrutx, La Condesa, Deportes Nevada o Paco Afán, entre otros. Sin olvidar tampoco aquella famosa galería de Ganivet en la que se encontraba la perfumería Pareja. Poco a poco, la fisonomía de esta calle ha dado paso a los negocios de hostelería y lo que era la Milla de Oro de Granada se ha convertido en toda una sucesión de restaurantes, bares de copas y pubs que centran buena parte del ocio nocturno.

Eran otros tiempos y Emilio de las Heras García, titular del kiosko de prensa de la Mariana los echa mucho de menos porque antes «había mucha vida y mucho comercio por aquí». El cambio no ha sido nada beneficioso y su negocio se ha resentido mucho en estos últimos años. A ello hay que añadir la caída de la prensa escrita en favor de la digital, la preferencia de las nuevas generaciones por las nuevas formas de difusión y la difícil situación económica. Pese a todo, este kiosco lleva más de 60 años en pie y Emilio confía en poder seguir muchos más porque «la prensa escrita no debe suprimirse nunca».

Lleva desde 2002 trabajando en este kiosko, aunque no fue hasta 2010 cuando lo hizo en solitario. Cada vez que lo abre o lo cierra invierte «una hora como mínimo» porque hay que seleccionar, contar y colocar los periódicos, además de las revistas y coleccionables semanales. Estos últimos «también van a menos». Desafortunadamente «la venta de periódicos se ha convertido en algo secundario y en un enganche para poder comprar otras cosas. Viene un abuelo a comprar el periódico y se lleva algo para el nieto». Y es que los kioscos, como el suyo, se han visto obligados a ofertar todo tipo de productos para sobrevivir, como chucherías, pequeños juguetes, chocolatinas, refrescos, entradas o lotería, y hasta servicio de paquetería.

Cuestionado acerca de qué haría falta para relanzar la prensa, responde que «es algo complicado porque cada vez somos menos, por desgracia». Han cerrado muchos y apenas quedan unos cuantos en el centro, en Acera del Darro, Recogidas, Escolapios…»No creo que la prensa desaparezca pero el futuro es incierto».

El kiosco lo frecuenta gente de todo tipo, pero mayormente «mayores para su periódico y sus revistas. No hay una clientela joven, salvo que juegue el Granada, haya un partido fuerte como el Madrid-Barcelona o alguna noticia que les guste especialmente».

Ventas históricas y un ilustre cliente

Para un kiosquero siempre hay fechas históricas, que han repercutido positivamente en la venta de periódicos. Entre ellas destaca el Mundial de España porque «se vendieron todos, cuando subió el Granada a primera con el Elche y el atentado de las Torres Gemelas, «un día de mucha venta tristemente». Pero si hay una fecha que no olvidará nunca ese es el día de la Virgen de 2003 en el que vendió, nada más y nada menos, que 1.000 Ideales. Aquello fue histórico porque entonces el periódico traía promociones y aquello ayudó mucho».

En cuanto a los clientes, «extraño mucho a José Sánchez Ortíz», fallecido en 2022. El recordado cirujano de la Monumental de Frascuelo era un asiduo de este kiosco y del Café Fútbol, donde siempre le ponían unos churros un poco más finos, especialmente hechos para él. Emilio sentía un gran cariño por el doctor, que siempre le asesoraba bien como médico y amigo y era muy querido entre todos los que lo trataban. «Siempre estuvo ahí cuando tenía un problema de salud o de lo que fuera y lo añoro. Cuando murió me dolió bastante».