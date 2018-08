¿Todos los miembros de la comunidad tienen que pagar el seguro del edificio?

Tecnocasa responde a partir de situaciones reales R.I. Viernes, 31 agosto 2018, 00:30

En mi comunidad, el dueño de un local en la planta baja que no tiene acceso al portal se niega a pagar los honorarios del administrador de la finca y las cuotas correspondientes al seguro del edificio argumentando que él ya tiene un seguro contratado para su inmueble. ¿Tiene derecho a hacer esto?

La póliza del seguro tiene la consideración de un gasto necesario para la adecuada habitabilidad del inmueble, concurra o no una disposición legal que establezca su obligatoriedad, por tanto todos los integrantes de la comunidad deben participar en él, sin excepciones, de conformidad con el régimen general de distribución de gastos establecidos en el artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal.

El objeto de la póliza es cubrir la responsabilidad civil derivada de los elementos comunes y no de las propiedades privativas a título particular. El hecho de que cada propiedad particular tenga un seguro propio no exime del general, que se refiere a las instalaciones comunitarias.

En cuanto a los honorarios del administrador de fincas también debe contribuir en el gasto. Los gastos de administración de la comunidad deben conceptuarse como gasto común, imputable a todos los propietarios sin excepción.

Como indica la sentencia de la AP de Valencia de 19 de noviembre de 1999 'el demandado no puede ignorar que forma parte de la comunidad, por lo que igualmente no podrá ignorar los gastos que determinen los órganos de la comunidad, o la contratación de un administrador, de ciertas tasas o tributos, o de ciertos seguros, a cuyo pago vendrá obligado'.

