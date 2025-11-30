Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los meteorólogos coinciden para Granada: tras el lunes vuelven las lluvias seguro Ideal

Los meteorólogos coinciden para Granada: vienen otros dos días de tormentas y -2 grados

La Agencia Estatal de Meteorología ya pronostica el tiempo que hará en esta semana entrante en la provincia

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:40

El fin de semana que atravesamos, marcado en dos en lo meteorológico (sábado llano y domingo lluvioso) va a tener una continuación muy parecida al ... partir del lunes. La Agencia Estatal de Meteorología señala en sus pronósticos que el primer día de la semana va a lucir totalmente despejado en Granada. Eso sí, con hasta -2 grados de temperaturas mínimas. Muy diferente, en cambio, va a ser el resto de la semana.

