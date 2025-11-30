Los meteorólogos coinciden para Granada: vienen otros dos días de tormentas y -2 grados
La Agencia Estatal de Meteorología ya pronostica el tiempo que hará en esta semana entrante en la provincia
Granada
Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:40
El fin de semana que atravesamos, marcado en dos en lo meteorológico (sábado llano y domingo lluvioso) va a tener una continuación muy parecida al ... partir del lunes. La Agencia Estatal de Meteorología señala en sus pronósticos que el primer día de la semana va a lucir totalmente despejado en Granada. Eso sí, con hasta -2 grados de temperaturas mínimas. Muy diferente, en cambio, va a ser el resto de la semana.
Hasta donde llegan las predicciones de la Aemet en estos momentos, las tormentas van a regresar de cara al martes, en un 100% de probabilidades, porcentaje que incluso va a mantener de cara al miércoles, que es del 100%. El jueves, en cambio, se reduce a un 90%.
En la comarca de Baza, de cara a esas tres jornadas lluviosas, la Agencia cifran los porcentajes en 65%, 100% y 70%, respectivamente; en la comarca de Guadix, por su parte, son del 80%, 100% y 65% para martes, miércoles y jueves.
En la Alpujarra, por otro lado, la Aemet ya habla de probabilidades de nevadas el jueves, cuando las temperaturas volverán a ser bajo cero. Antes, por su parte, da lluvias casi garantizadas el martes y miércoles. Por último, en la Costa, donde las temperaturas máximas estarán en torno a los 20 grados, las probabilidades de precipitaciones oscilarán entre el 60 y el 65% para esos tres días marcados.
