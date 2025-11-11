Meteorólogos alertan del polvo del Sáhara que enturbia Granada: las lluvias de barro están al caer

Se avecina un nuevo cambio de tiempo en Granada que tendrá dos fases muy marcadas: primero, una gran irrupción de polvo procedente del Sáhara que ... llegará acompañada por un repunte térmico; y después, con lluvias intensas y persistentes en las que habrá depósitos de barro. Todo ello a consecuencia de la borrasca Claudia, que está impulsando vientos del sur propiciando la llegada a nuestro territorio de una masa de aire cálida.

La del miércoles será una jornada bastante soleada en toda la provincia que estará marcada por una notable subida de las temperaturas y por los cielos enturbiados, con una fuerte presencia de partículas de polvo en el ambiente. Los termómetros rozarán los 30 grados, lo que supondrá una subida de casi 10 grados con respecto a los valores del inicio de la semana. Las mínimas, por su parte, se situarán alrededor de los 12 grados.

Desde la madrugada del jueves aumentará la nubosidad en Granada. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y seguirá habiendo calima, pudiendo darse chubascos débiles desde mediodía. Sin embargo, no será hasta bien entrada la noche cuando lleguen lluvias más persistentes a toda la provincia. Unas lluvias que, debido a la presencia de calima, irán acompañadas de depósitos de barro.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para el mediodía del sábado. Ideal

Según muestran los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viernes será un día marcado por la lluvia en toda Granada. Unas lluvias que podrían ser fuertes y que llegarían acompañadas de tormentas y de un bajón térmico, ya que los termómetros no llegarán a los 20 grados durante el día. Una situación que será la predominante durante el resto de la semana.

¿Hasta cuándo lloverá?

Tras las lluvias del viernes no habrá tregua durante el fin de semana. Lloverá todo el sábado en Granada, de nuevo con máximas en torno a los 20 grados y mínimas sin cambios. Y la situación volverá a repetirse el domingo, con una nueva jornada marcada por las precipitaciones.

De cara a la próxima semana, las temperaturas seguirán bajando, ya con máximas que quedarán alrededor de los 15 grados y con nuevas lluvias el lunes. A partir del martes la situación podría estabilizarse, despejándose poco a poco los cielos y cesando las precipitaciones.