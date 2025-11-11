Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El polvo del Sáhara enturbia Granada. Ideal

Meteorólogos alertan del polvo del Sáhara que enturbia Granada: las lluvias de barro están al caer

La borrasca Claudia favorece la llegada de vientos del sur, lo que se traduce en un repunte térmico y la aparición de calima procedente del norte de África

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:03

Se avecina un nuevo cambio de tiempo en Granada que tendrá dos fases muy marcadas: primero, una gran irrupción de polvo procedente del Sáhara que ... llegará acompañada por un repunte térmico; y después, con lluvias intensas y persistentes en las que habrá depósitos de barro. Todo ello a consecuencia de la borrasca Claudia, que está impulsando vientos del sur propiciando la llegada a nuestro territorio de una masa de aire cálida.

