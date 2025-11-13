Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francis Rodríguez abandona la reunión. Pepe Marín

La Mesa del Aeropuerto se fractura tras once años al salir Diputación

La institución provincial granadina abandona, sin retorno, este ente al no sentir el respaldo económico de Jaén a la hora de captar vuelos

Laura Ubago

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

La Mesa del Aeropuerto se reunió, ayer miércoles, veintiséis meses después de su último encuentro. Estaban citados Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Junta, Subdelegación ... del Gobierno granadina, dirección del aeropuerto. empresarios y sindicatos de la provincia, junto a sus homólogos de Jaén –Ayuntamiento, Diputación, subdelegación y empresarios–. La cita la convocaba la subdelegación –anfitrión desde sus orígenes–, a petición de la Diputación de Jaén, y con la queja del presidente provincial, Francis Rodríguez, de que no se había convocado antes, pese a haberlo pedido él mismo.

