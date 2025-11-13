La Mesa del Aeropuerto se fractura tras once años al salir Diputación

La Mesa del Aeropuerto se reunió, ayer miércoles, veintiséis meses después de su último encuentro. Estaban citados Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Junta, Subdelegación ... del Gobierno granadina, dirección del aeropuerto. empresarios y sindicatos de la provincia, junto a sus homólogos de Jaén –Ayuntamiento, Diputación, subdelegación y empresarios–. La cita la convocaba la subdelegación –anfitrión desde sus orígenes–, a petición de la Diputación de Jaén, y con la queja del presidente provincial, Francis Rodríguez, de que no se había convocado antes, pese a haberlo pedido él mismo.

La cita de trabajo, institucional, era a las 9 de la mañana. La prensa estaba citada a las 10.30, para conocer el resultado del encuentro. Pero unos minutos antes se producía la noticia. El presidente granadino, Francis Rodríguez, abandonaba la mesa acompañado de su diputada de Turismo, Marta Nievas.

Rodríguez se paraba ante la prensa para explicar su salida. Declaraba que su homólogo de Jaén, Francisco Reyes, le había «faltado el respeto» y le había dicho «que no iba a ceder a ningún chantaje», cuando Rodríguez no había hecho ninguna alusión de ese tipo. El presidente granadino aclaró que él había pedido «un millón de euros» a Jaén para que «colaborase en la captación de vuelos conjuntos» y que fue entonces cuando Reyes le replicó que «quién era él para decirle en qué tenía que gastar el dinero de la Diputación de Jaén».

La mesa, por los aires

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, indicó que su intención es no volver a formar parte de la Mesa del Aeropuerto. «Si no sirve para lo que fue creada, nosotros no vamos a participar». Rodríguez apuntó que ellos van a seguir realizando inversiones reales por nuevas conexiones y que no actuarían más desde la Mesa.

Esta salida del presidente granadino, ratificada por la tarde, provocó cierta sorpresa y dejó al organismo en una situación inédita. Diputación de Granada defiende que es el único integrante de este ente que está aportando fondos directos para la promoción de conexiones con el Ayuntamiento de Granada-Jaén, pero, sin embargo, se sale del foro institucional.

Lo que Francis Rodríguez reprocha a Jaén es su «falta de disposición» para poner dinero para nuevas conexiones mientras que la Diputación de Granada, «además de haber gastado ya un millón de euros en conseguir vuelos como el de Nantes, Portugal o Reino Unido» –que están próximos a lograrse–, tiene previsto gastar en 2026 un millón más en intentar conseguir «una conexión con Milán, París o Roma».

La clave estuvo, según Francis Rodríguez, en «la reacción del presidente de Jaén al pedirle el millón de euros» y, al revés, el presidente jienense sostuvo que Rodríguez se levantó cuando se pusieron en la mesa «datos sobre pérdidas de conexiones»

Sobre lo ocurrido en esa hora de reunión hay dos versiones contrapuestas. Reyes, el presidente jienense sostiene otros argumentos. Coincide en que Francis Rodríguez se levantó de la mesa al nombrarle datos negativos sobre la pérdida de vuelos. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, se limitó a decir que su Diputación «colaboraba» y que «solo había buscado el diálogo para organizarse y no repetir acciones que ya se estaban haciendo». Aseveró que Jaén no se niega a realizar inversiones, pero que no han tenido oportunidad de cerrar estos acuerdos «porque no ha habido opción para el diálogo». Y ante la pregunta de si emplearía los remanentes, como le invitó Rodríguez, sí aclaró que todo eso era una planificación que le correspondía a la institución provincial de Jaén.

Reacciones y futuro

Las palabras de Reyes se produjeron unos minutos más tarde de la salida de Rodríguez. El resto de miembros de la Mesa del Aeropuerto salió pasadas las 10.30 horas para atender a la prensa. Allí estaban el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, el presidente provincial jienense, Francisco Reyes, el alcalde jienense, Julio Millán, y el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados.

Fue José Antonio Montilla quien tomó la palabra para señalar que «no entendía» la acción del presidente provincial de Granada porque la mesa había transcurrido entera con cordialidad y diálogo. «No lo veo coherente y no es el camino». Montilla, que es el que convoca y preside esta Mesa del Aeropuerto, dijo que si Diputación la abandonaba definitivamente, «no era el camino», y que no sabía cómo iba a trabajar por su cuenta sin contar, por ejemplo, con Aena.

El subdelegado granadino resaltó que, previamente al plantón, habían acordado reunir la mesa dos veces al año y realizar acciones para impulsar el aeropuerto. «Como las reformas hechas y planteadas por Aena, que han convertido al aeropuerto Federico García-Lorca Granada Jaén en más atractivo», precisó.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, indicó que respetan el trabajo que está haciendo la Diputación de Granada en la búsqueda de nuevos vuelos y que lo que piden son compromisos a la Diputación de Jaén, un plan de actuación para potenciar la conectividad y terminar con la controversia y los ataques de su presidente contra Francis Rodríguez, «que representa a una institución que suma y hace propuestas para mejorar el aeropuerto».

«El presidente de la Diputación de Jaén debe pedir disculpas, no toleramos los menosprecios ni que se falseen datos por pura táctica política, a lo que se suma un victimismo que pretende ocultar su dejación de funciones», resaltó Granados. La Junta se mantiene en el foro, al considerarlo un espacio de trabajo común.

«Seguir colaborando»

Desde el Ayuntamiento de Granada, cuyo concejal de Turismo estuvo en la primera parte de la reunión, la postura es similar. Entienden al presidente de la Diputación y valoran sus acciones pero consideran la Mesa del Aeropuerto como espacio de trabajo, apuestan por «seguir colaborando para mejorar el posicionamiento de la ciudad y la provincia desde el reconocimiento y agradecimiento a la determinante apuesta que está realizando la Diputación provincial de Granada y su presidente». Desde el consistorio granadino señalaron que «queda camino por recorrer y este debe trazarse desde la planificación conjunta y el trabajo institucional y empresarial coordinado, aunando esfuerzos y explorando las diferentes alternativas».

El alcalde de Jaén, Julio Millán, aseveró que «si las más de 600.000 personas, potenciales usuarios desde Jaén, que pueden beneficiarse de este aeropuerto no lo perciben como propio, nos estaremos equivocando». Millán apostó por un trabajo continuado en el tiempo.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de Jaén, Manuel Fernández, abogó por seguir identificando a la provincia de Jaén con el aeropuerto y deseó que «esta salida, difícil de entender, se quede en un incidente puntual».