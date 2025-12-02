¿Merece la pena viajar asegurado a Estados Unidos?

Estados Unidos sigue siendo el destino estrella para los españoles: Nueva York, Los Ángeles, Miami, la Ruta 66 o los parques nacionales de Utah y ... Arizona llenan cada año miles de maletas. Sin embargo, también es el país donde una emergencia médica puede convertirse en una pesadilla financiera. Por eso, contratar un buen seguro de viaje internacional antes de facturar debería estar en la misma lista que el pasaporte, el ESTA y la reserva del hotel.

El precio de la sanidad estadounidense, un factor a tener en cuenta

La sanidad estadounidense es privada y extremadamente cara. Una simple consulta en urgencias ronda los 300-600 dólares solo por pasar la puerta. Un TAC o una noche de observación sube a 4.000-8.000 dólares. Una apendicitis, un accidente de tráfico o una fractura esquiando en Aspen o Vail puede generar facturas de 50.000 a 250.000 dólares sin pestañear. Y la Seguridad Social española no cubre nada fuera de Europa, salvo casos muy excepcionales y siempre con reembolso lento y limitado.

Además de lo médico, hay otros riesgos que casi nadie prevé:

•Cancelación del viaje por enfermedad grave propia o familiar, despido o fuerza mayor (hasta 5.000-8.000€ de reembolso).

•Pérdida o retraso de equipaje (hasta 3.000€ para compras de primera necesidad).

•Repatriación sanitaria en avión medicalizado (coste real entre 80.000 y 150.000€).

•Responsabilidad civil por daños a terceros (hasta 1.000.000€).

•Asistencia jurídica y adelanto de fianza si te ves involucrado en un accidente.

•Robo o daño de dispositivos electrónicos, gafas, móviles o cámaras.

En 2024, según el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores y el RACE, más de 1.400 españoles necesitaron asistencia médica en EE.UU. y el 72 % tuvo que adelantar pagos de miles de euros al no contar con cobertura adecuada. Algunos casos llegaron a hipotecar viviendas para poder volver a casa o tuvieron que iniciar campañas de crowdfunding.

¿Qué debe incluir el seguro ideal para Estados Unidos?

Lo mínimo aceptable son 1.000.000€ en gastos médicos (500.000€ se queda corto en casos graves), cobertura COVID y pandemias, deportes de aventura si vas a practicar esquí, senderismo o surf, asistencia 24 h en español con línea directa y protección para enfermedades preexistentes estabilizadas. También es clave odontología de urgencia, traslado de un familiar si la hospitalización supera los 5 días y protección ante catástrofes naturales (huracanes, terremotos o incendios forestales).

Un seguro de viaje a Estados Unidos completo cuesta entre 3,5 y 7 euros al día por persona según edad y duración. Por menos de lo que gastas en cafés durante el viaje tienes tranquilidad absoluta.

En conclusión, viajar a Estados Unidos sin seguro no es un capricho, sino es una necesidad absoluta. Para poder disfrutar del mejor modo posible de Broadway, del Gran Cañón o de las playas de Florida sabiendo que, pase lo que pase, tu bolsillo y tu familia están protegidos es una garantía increíble para todos aquellos que quieran conocer uno de los países más visitados del mundo. Por ello, resulta indispensable tomar las medidas pertinentes para que la experiencia sea lo más placentera posible.