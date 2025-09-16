La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años El histórico negocio pega el salto a San Antón en su deseo de continuar con un tipo de establecimiento que muy pocos empresarios son capaces de mantener

María Dolores Martinez Granada Martes, 16 de septiembre 2025, 11:12 Comenta Compartir

Hay ocasiones en que negocios de toda la vida necesitan reinventarse o arriesgarse a pegar el salto hacia un emplazamiento más acorde a los nuevos tiempos. Ha sido el caso de una de las pocas mercerías que ha logrado mantenerse en pie en nuestra ciudad desde 1948, la de la Viuda de Sáez. Lleva apenas dos semanas en su nueva ubicación de la calle San Antón, número 33, y la clientela ya se muestra encantada con el cambio. No ha sido una decisión fácil después de muchos años e infinidad de recuerdos ligados al viejo local de la calle Libreros, muy cerca del Sagrario. Su actual propietario, José Francisco Sáez Ceballos, explica que el proceso de traslado ha estado motivado por haber «estado enclavados en una zona muy turística con muchas tiendas dedicadas a ello. El comercio tradicional, como es mi negocio, se quedaba fuera de lugar». La oportunidad de abrir el nuevo local surgió a raíz de la actual reforma de la calle San Antón y su transformación en zona peatonal. Lo vió claro al valorar todas las posibilidades porque «va a quedar muy bien, es un lugar de paso y estará dedicado al comercio tradicional». En su decisión pesó la añoranza y la tristeza por dejar algo tan querido, pero también la alegría de quien se ha ganado la confianza y el respeto de toda su clientela. «Mucha gente nos pedía que no nos fuéramos porque éramos los únicos que quedábamos».

José lleva 30 años trabajando para este negocio tan ligado a su familia. Lo fundaron sus abuelos, Pepe y Paquita, en 1948, pero fue la recordada y querida viuda de Saéz (murió en 2022 a la edad de 93 años) quien le dió nombre. Perdió a su marido muy joven en un accidente de tráfico y a base de mucho esfuerzo logró sacar adelante su tienda junto a su hijo José, padre del actual propietario. Gracias a ello, fidelizó una clientela que se mantiene en el tiempo «de toda la provincia e incluso de España».

Mantener un negocio de estas características es una empresa arriesgada en los tiempos que corren porque hay que apostar fuerte por un género muy amplio y variado al que no siempre se le da salida. «Hay muchos productos, colores y medidas en el mercado y es imposible responder a toda la demanda», reconoce José. «No todos los artículos se venden y cada cliente lo quiere de una forma determinada». En su caso, tener una experiencia y un recorrido de tantos años ha favorecido «poder tener todos esos artículos al cien por cien».

Dentro de la mercería de la Viuda de Sáez. Pepe Marín

Otro factor a tener en cuenta es el cambio tan radical que ha sufrido la clientela y sus preferencias a la hora de comprar. «La gente de antes preparaba unos ajuares muy grandes a sus hijas y familia cuando se iban a casar. Todo lo hacían artesanalmente. Bordaban mantelerías, hacían colchas, pañitos, cortinas…Eso ha ido cambiando y lo que se ha introducido mucho son las labores de punto y ganchillo». La novedad son los bolsos, las bufandas y los gorros y la afición de la gente joven al crochet y al punto más actual y moderno.

Basta echar una ojeada al establecimiento para hacerse una idea del potencial de este negocio. «Va por temporadas. Empezamos por la de otoño e invierno con las lanas e hilos para tejer. Disponemos de una gran clientela a la que le gusta mucho y hacen chaquetas, jerseys, gorros y bufandas o rebequitas y peleles para los bebés». No menos importante y amplia es la demanda cuando llega la Cuaresma y se avecina la Semana Santa. Es entonces cuando hacen acto de presencia las hermandades. «Confían mucho en nosotros porque estamos muy introducidos en todos los artículos cofrades, como los cordones para las medallas, los cíngulos, capirotes, mantillas, peinas, guantes, costales, fajas y botines». Llegada la feria y las casetas estos artículos ceden el testigo a «todo tipo de flecos, madroños, sedas y encajes para los trajes de flamenca».

Mientras se van produciendo todos estos cambios a lo largo del año, siempre hay un margen amplio para vender lo más genuino de una mercería. Es decir, los alfileres, las agujas, los ganchillos, las bobinas de hilo o las cremalleras para todos cuantos cosen y hacen arreglos.

Aunque ha caído en desuso la costumbre de antaño de confeccionar para uso propio, se observa ya cierta tendencia a recuperarla entre las nuevas generaciones. «Las prendas que vienen hechas son muy económicas pero hay gente que quiere hacerse sus propias prendas con hilo y lana de calidad, conscientes de que lo que compran llevan mucho acrílico o poliéster». Gracias a las redes sociales muchos se están iniciando en el punto y el ganchillo. De hecho, «ahora son tendencia los ovillos de algodón para amigurumi», esos muñequitos tan graciosos de crochet que dan forma a personajes de cuento, animales u objetos de lo más variado.

Por ello, entre los planes a corto plazo se encuentra incorporar al negocio «cursos de punto y ganchillo», entre otras especialidades. Para el próximo mes de octubre cuenta ya con dos profesoras que impartirán clases todas las semanas. Sin duda, la mejor manera de hacer presente el recuerdo de Francisca Ruiz de la Torre, la viuda de Sáez y la pasión que sentía por todas esas labores.

Temas

Granada