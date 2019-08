«Este Mercedes ha sido siempre uno de mis sueños» Ignacio Bustos y su Mercedes 500 SEC de 1981, en un secadero de Vegas del Genil. ANTONIO ARENAS Domingo, 4 agosto 2019, 19:59

Hacía tiempo que queríamos utilizar uno de los viejos secaderos de tabaco como fondo para las fotos de algún vehículo singular. La ocasión la brinda Ignacio Bustos, que cuenta que parte de su reportaje de boda está realizado en una de estas típicas construcciones de la Vega granadina con su Mercedes 500SEC de 1981. «Este sitio nos los propuso el fotógrafo de boda y fue curioso porque ya nos habíamos casado y regresado del viaje de novios y nos pidió volver a vestirnos de novios y venir aquí. Por cierto hacía un frío terrible, creo recordar que era a finales de octubre o principios de noviembre», explica. Así pues, el enclave será dicha construcción localizada junto a una de las rotondas de Vegas del Genil. Tras las fotos de rigor llega el momento de la recogida de información y gracias a sus respuestas se sabe rápido que este joven empresario granadino tiene un negocio de copas en la calle Pedro Antonio de Alarcón y que desde siempre, su mayor sueño ha sido tener un Mercedes 500 SEC del que disfruta desde hace casi una década cada vez que el trabajo se lo permite. «Soy 'mercedista'. Para mi esta marca está un punto por encima del resto, con todos mis respetos. En cuanto al modelo 500SEC me fascina la potencia, también su interior, muy cuidado teniendo en cuenta que es de principios de los 80. A pesar de ser un coupé, la parte de los asientos traseros es bastante amplia, muy cómoda, y con un lateral con una línea muy estilosa», responde con satisfacción.

Fue hace unos nueve años cuando llegó a sus manos tras leer un anuncio de venta por parte del entonces presidente del Mercedes Clásicos Andalucía, Javier Molina del Pozo. Lo suyo fue un flechazo. «Fue verlo y me enamoré de él», afirma. Y lo más sorprendente que, a pesar de llevar cuatro años parado, le engancharon la batería y en el primer giro de llave, arrancó. «Fue sorprendente que no le costase nada», explica. También comparte otra anécdota que le sucedió en un aparcamiento de Granada donde se le acercó un señor que resultó ser el primer propietario y que le contó que se lo había traído de Alemania y que en un compraventa que había en Armilla lo cambió por un todoterreno de marca americana, de donde posiblemente lo adquiriese Javier Molina. «Aquel señor me dijo que era una maravilla, que lo disfrutó bastante y que lo cuidó mucho, lo cual se nota. Me dijo que los 500 SEC tienen un problema con la goma de la puertas donde se puede quedar un poco de agua, por lo que debía tener cuidado pero al levantarla vio que estaba perfecta. Me hizo ilusión que el primer propietario lo identificara», asegura.

Ignacio también sigue con ese trato exquisito. Lo lleva sólo al taller oficial y a amigos de la Venta del Grillo. «Solo profesionales que trabajan esta marca», deja claro. Con este coche, además, fue con el que antes de casarse fue al aeropuerto para pedir la mano de su novia. Ahora tiene la ilusión de que también lo lleven sus hijos en su boda, aunque eso tendrá que esperar un poco pues en la actualidad cuentan con 3 y 5 años. Manifiesta que, aparte del suyo, nunca ha visto un 500SEC circulando por Granada. Eso sí, localizó uno en un desguace de Alhendín. «Me dio mucha pena. Pensé comprarlo para tener piezas de repuesto pero no conseguí cerrar el trato y luego no lo he vuelto a ver».

Explica, además, que hay cosas sorprendentes en este vehículos. «Gracias a su perfil bajo tiene aplomo y comodidades como un mecanismo que se activa automáticamente para acercarte el cinturón de seguridad, limpiafaros y asientos eléctricos», indica.

El Mercedes más elegante

El propio Ignacio nos explica que cuenta con un motor de 8 cilindros en V 4973 cm3 y 16 válvulas de inyección única y con 245 CV. También, gracias a la tarjeta técnica, sabemos que lleva caja de cambios automática de cuatro velocidades y frenos de discos ventilados. Sus dimensiones son: largo 4.935 mm, ancho 1.830 mm y alto 1.410 mm, siendo su peso total de 1.650 kilogramos. Posee un tanque de combustible con capacidad para 90 litros. «A pesar de ser amplio, muy largo, 'anchote' y pesado, tiene un reprise bastante divertido, de consumo estamos hablando de los 12 a15 litros a los cien kilómetros a una velocidad adecuada, lo que hace que no sea un coche para usarlo todos los días. Sería más que nada para disfrutar de un viaje largo, aunque comparado con el placer de conducirlo se queda en una mera anécdota», apunta. Según la propia casa Mercedes este es probablemente el modelo más elegante salido de sus factorías. Su período de producción fue muy corto, entre 1981 y 1985.