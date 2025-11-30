Mercagranada, finalista en los Premios de Buenas Prácticas en Gestión 2025

Mercagranada ha sido seleccionada como finalista en la VIII edición de los Premios de Buenas Prácticas en Gestión, otorgados por el Club Excelencia en ... Gestión, una de las entidades más reconocidas en el ámbito de la innovación, la sostenibilidad y la excelencia organizativa en España.

En esta edición han participado 80 organizaciones y se han evaluado 99 prácticas, lo que convierte este reconocimiento en un logro significativo tanto para Mercagranada como para la provincia de Granada.

La práctica presentada ha sido reconocida por su impacto social y medioambiental, destacando el avance en la separación de residuos, donde Mercagranada ha alcanzado una tasa del 80%, gracias al trabajo coordinado con sus operadores y el proveedor FCC Medioambiente.

Este logro encaja con la línea de acción que impulsa la presidenta de Mercagranada y alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, centrada en promover políticas de sostenibilidad urbana y ambiental en toda la ciudad. Su compromiso con una Granada más limpia, eficiente y respetuosa con el entorno también se refleja en la gestión de este centro agroalimentario.

El reconocimiento pone en valor la implicación de los trabajadores, mayoristas y minoristas del mercado en una estrategia conjunta de mejora continua, eficiencia y compromiso ambiental. Un esfuerzo colectivo que demuestra que es posible avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles, también desde lo local.