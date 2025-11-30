Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mercagranada, finalista en los Premios de Buenas Prácticas en Gestión 2025

En esta edición han participado 80 organizaciones y se han evaluado 99 prácticas

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:24

Mercagranada ha sido seleccionada como finalista en la VIII edición de los Premios de Buenas Prácticas en Gestión, otorgados por el Club Excelencia en ... Gestión, una de las entidades más reconocidas en el ámbito de la innovación, la sostenibilidad y la excelencia organizativa en España.

