«Los menores nos llaman a veces para denunciar delitos contra sus padres» El inspector jefe de la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, Francisco Barrios. / PEPE MARÍN La Policía adscrita a la Junta de Andalucía cumple un cuarto de siglo y el jefe de la unidad abre las puertas de este cuerpo a la sociedad granadina Francisco Barrios Jefe Policía Autonómica JOSÉ RAMÓN VILLALBA Viernes, 28 diciembre 2018, 00:55

Francisco Barrios Vázquez (Granada, 1958) dirige la unidad de policía adscrita a la Junta de Andalucía en Granada, un cuerpo policial que acaba de cumplir un cuarto de siglo y se encarga fundamentalmente de los delitos vinculados a menores de protección, medio ambiente y juego ilegal. Este inspector jefe de policía ha conocido muy de cerca los años más duros de la delincuencia en la década de los ochenta, así como el terrorismo en destinos como Barcelona y Bilbao. Hombre tranquilo, que nació para ser policía como su padre y su hermano, es un apasionado del fútbol y del Real Madrid, así como de la lectura. Si volviera a nacer se reencarnaría en policía otra vez.

-¿En qué se diferencian la Ertzaina y los Mossos D'Esquadra de la Policía Autónoma de Andalucía?

-Principalmente en las competencias asumidas y en que nosotros somos policías nacionales. Ellos tienen casi todas transferidas y nosotros, principalmente, tenemos un ámbito de trabajo limitado a los delitos de los menores de protección, medio ambiente y juego ilegal.

-¿Bueno, también les diferencia el salario, no?

-Ahora hemos experimentado una subida salarial, pero aún hay mucha diferencia con estas policías autonómicas.

-¿Hay mendicidad con menores en las calles de Granada?

-Nosotros hicimos una campaña importante hace 21 años porque entonces sí había y hoy por hoy no detectamos prácticamente nada. Es complicado ver en Granada a una persona con un menor pidiendo en la calle.

-Destaque alguna unidad que tengan ustedes y no el resto de policías

-En 2004 pusimos en funcionamiento un grupo de esquí que está en Sierra Nevada y fuimos pioneros en todo el país en poner a policías en medio de las pistas para detectar hechos delictivos, muchos superan nuestras competencias, pero lo hacemos.

-¿Y qué hacen?

-Menores, Medio Ambiente, consumo de estupefacientes, quienes van por las pistas entorpeciendo a los demás. Ahora también funciona algo similar en Aragón.

-Cite alguno de los trabajos más importantes que haya hecho.

-Además de servicios con menores que no voy a contar, la investigación sobre las entradas de la Alhambra. Vinieron compañeros de fuera de Granada para que no los reconocieran, se infiltraron entre los trabajadores, hicimos escuchas, detenciones. Fue mucho tiempo, incluidas investigaciones patrimoniales. Fue un trabajo muy largo y muy bien hecho.

-¿Por qué les tocó a ustedes esta investigación?

-Era un tema de fraude en entradas en un monumento gestionado por la Junta de Andalucía.

-¿Por qué se hizo usted policía?

-Por tema de familia y por vocación. Mi padre era policía y yo lo viví desde pequeño. También estudié Periodismo, pero supe siempre que lo mío era ser policía. Ya llevo 38 años desde que ingresé en la academia de El Escorial en 1980.

-¿Desde cuándo dirige esta unidad?

-Desde febrero de 2005. Los policías de esta unidad somos todos voluntarios, estamos porque hemos elegido este destino, mediante un concurso específico de méritos. Actualmente soy inspector jefe.

-¿Alguno de los incendios investigados en este año ha sido intencionado?

-No, ninguno. Este año ha sido muy tranquilo y de los mejores desde hace mucho tiempo. Todos han sido por negligencia y uno por accidente. Al menos, de los nueve investigados por nosotros.

-¿Qué personalidad de la Junta de Andalucía les ha generado más problemas mientras le daban escolta?

-(Ríe) No sé. No hemos tenido problemas por la autoridad en sí, que haya querido sortear la escolta o escabullirse, ellos ya vienen con su escolta y nosotros aquí les facilitamos apoyo. Quizá los mayores problemas han sido si en esa visita había programada alguna protesta y si esta era virulenta, pero poco más.

-¿Los menores suelen llamarlos a ustedes para denunciar delitos?

-Sí, sí. Los menores nos llaman a veces para denunciar un delito contra sus padres.

-¿Qué hacen en ese momento?

-Mandamos una patrulla de urgencia, habla con el menor y con los padres. Si detectamos que el problema es real -no siempre lo es a veces nos llaman porque no los dejan salir por no estudiar y se rebelan- lo comunicamos al grupo de menores e intervienen. Y si hay que quitarles el hijo porque la situación lo requiere se habla con Igualdad.

-¿Tienen ustedes servicio de Información?

-No, nosotros estamos en contacto permanente con Guardia Civil y Policía Nacional, con sus servicios de Información.

-¿Han detectado ustedes algún menor que haya intentado radicalizarse en el ámbito del yihadismo?

-Ha habido alguna cosilla por ahí, pero nada importante.

-¿Cómo les afecta a ustedes la crisis migratoria?

-A nosotros sólo por el tema de menores ingresados en centros, porque aumentan, porque se fugan o por los problemas que puedan surgir allí. Nosotros sólo actuamos si hay un problema contra el menor.

-¿Por qué no son tan conocidos, pese al importante trabajo que hacen con menores víctimas de delitos?

-Nosotros no detenemos a comandos terroristas, ni atracadores, ni a homicidas, ni cogemos mil kilos de cocaína, ni nada de eso. Nosotros nos limitamos a efectuar un trabajo del que nunca se dice nada porque principalmente se hace con menores. Hacemos temas muy interesantes de menores y no le podemos dar publicidad porque se victimiza más al menor.

-¿Qué le gusta más de esta ciudad?

-De esta ciudad me gusta todo. Me encanta pasear por el centro y un rincón favorito, la cabecera urbana del Darro.

-¿Qué le falta a Granada?

-Que seamos más comprensivos unos con otros y nos prestemos más apoyo para progresar. Otras ciudades lo hacen y les ha ido muy bien.

-Sus aficiones

-Me gusta mucho el fútbol y la lectura. Soy del Real Madrid.

-Si es del Madrid, ¿lo estará pasando mal ahora?

-Pues sí, porque además soy de los que sufren. Yo he vivido 30 años allí y por eso soy tan merengón.

-¿Cómo ve el panorama delictivo en Granada?

-Granada es una ciudad bastante segura, aunque nosotros no intervenimos directamente en temas de delincuencia común salvo que afecte a los menores. El cultivo de la marihuana se ha extendido mucho.