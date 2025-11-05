El menor atropellado en Huétor Tájar salió de casa antes de las seis de la mañana

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre todas las circunstancias del suceso en el que falleció el niño de once años de Huétor Tájar ... y analiza el entorno educativo y familiar para esclarecer los hechos. La Benemérita se ha puesto ya en contacto con la escuela de primaria a la que asistía el menor.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que se están analizando las cámaras de tráfico de Huétor Tájar tras ser solicitadas por la Guardia Civil y que serán clave en la indagación. Las mismas fuentes aseguran que el menor salió de casa antes de las 6.00 de la mañana del domingo, cuando todavía era de noche. El pequeño deambuló por un camino asfaltado hasta llegar a una rotonda próxima a una gasolinera. Siguió, posteriormente, por un camino de servicio y fue en el carril de aceleración de la autovía donde resultó arrollado por una furgoneta.

Los dispositivos de videovigilancia grabaron a Luis mientras usaba el móvil minutos antes del accidente.