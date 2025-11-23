Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Antonio Laraño y Antonio Ruiz, frente a la inscripción de la barriada Comandante Valdés. Pepe Marín

La memoria franquista del Zaidín

La asociación de vecinos del barrio pide la retirada de los letreros con simbología franquista y nombres de los vencedores de la Guerra Civil

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:47

La barriada del Comandante Valdés se inauguró el 18 de julio de 1957 a las 19.30 horas. El delegado de Sindicatos pronunció un discurso ... para la ocasión, según recoge Isidro Olgoso en su libro 'Entre ríos. Historias del Zaidín (1953-1979)':«Ninguna fecha más adecuada que el 18 de julio para entregar estas viviendas. Hemos construido viviendas de varios tipos para que juntas vivan clases diversas, trabajadores todos en la España del Caudillo, unidos todos en un mismo ideal. El nombre de Comandante Valdés se le ha dado para honrar a un caballero español, militar ejemplar que fue factor importantísimo en el triunfo del alzamiento».

