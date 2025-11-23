La memoria franquista del Zaidín

La barriada del Comandante Valdés se inauguró el 18 de julio de 1957 a las 19.30 horas. El delegado de Sindicatos pronunció un discurso ... para la ocasión, según recoge Isidro Olgoso en su libro 'Entre ríos. Historias del Zaidín (1953-1979)':«Ninguna fecha más adecuada que el 18 de julio para entregar estas viviendas. Hemos construido viviendas de varios tipos para que juntas vivan clases diversas, trabajadores todos en la España del Caudillo, unidos todos en un mismo ideal. El nombre de Comandante Valdés se le ha dado para honrar a un caballero español, militar ejemplar que fue factor importantísimo en el triunfo del alzamiento».

Wikipedia, 68 años más tarde, no recoge esta versión del Comandante Valdés. De hecho, difiere completamente. «José Valdés Guzmán (Logroño, 25 de febrero de 1891-Granada, 5 de marzo de 1939) fue un militar español, conocido por el papel que desempeñó en el golpe de Estado de España de 1936 en Granada durante los primeros meses de la Guerra Civil española. Militar veterano de las campañas de África, tras el estallido de la guerra civil asumió el puesto de gobernador civil de Granada entre julio de 1936 y abril de 1937. Durante estos meses la represión franquista en Granada alcanzó su pico, produciéndose centenares de fusilamientos. También se ha relacionado habitualmente a José Valdés con el asesinato del poeta granadino Federico García Lorca».

Con estos argumentos, la asociación de vecinos del Zaidín solicitó el jueves 20 de noviembre, 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, a las instituciones responsables que se aplique la Ley de Memoria Democrática.

Articulado

La ley de Memoria Democrática, en su artículo 35, sobre los 'símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática', dice:«Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».

Asimismo, «serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial». Yordena en su punto 3:«Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos».

Desarrollar la ley

La asociación de vecinos del Zaidín, por tanto, lo tiene claro. «Queremos que quiten los símbolos franquistas del Zaidín y se respete la Memoria Histórica», solicitan Antonio Ruiz, presidente de la asociación de vecinos del barrio, junto a Luis Francisco Delgado Cruz y José Antonio Laraño, tesorero y vicepresidente, respectivamente. «La idea que tenemos es que se desarrolle completamente la Ley de Memoria Democrática y dejen las calles limpias y quiten toda la simbología de aquella época oscura».

En este sentido resumen:«Pedimos que se respete y cumpla la Ley de Memoria Democrática porque la exaltación del Franquismo con todos estos símbolos y menciones cruje en un barrio como el Zaidín».

José Antonio Laraño termina:«Los egipcios y los alemanes son intransigentes, te borran de la historia. Aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo».