Las mejores opciones para celebrar las comidas de Navidad en Granada

Uno de los ritos de las próximas fechas navideñas es, sin duda, el de asistir a las comidas de empresas y la de los grupos ... de amigos y familiares. Son momentos en los que por un día el ambiente laboral se relaja y podemos convivir con los compañeros y conocerlos mejor. Al igual que con la familia y los amigos.

Es hora de ponerse a ver cuál puede ser la mejor opción para celebrar tan importante reunión. Junto a las tradicionales propuestas que presentan los restaurantes, son más los que cada vez se decantan por aprovechar los servicios que ofrecen los hoteles.

Es una tendencia que, al igual que ocurre desde hace años en otros países europeos, se está implantando en nuestro país. Ya en verano, los hoteles abren sus terrazas como bares de copas o potencian las propuestas gastronómicas de sus restaurantes. Son vías de negocio alternativos al tradicional de las habitaciones; por lo que la temporada navideña se ha convertido en una oportunidad estratégica para el sector hotelero en nuestro país.

Distintas ventajas como la comodidad: todo está organizado; una experiencia diferente: menús especiales; entretenimiento: suelen tener espectáculo; el ambiente festivo que se respira con una decoración especial y una serie de servicios adicionales que incluyen el uso de la habitación, inclinan la balanza hacia esta opción.

En Granada, el hotel Abades Nevada Palace **** se ha propuesto en estas fechas ofrecer, tanto para visitantes como residentes en la ciudad, una Navidad memorable. Ha creado una amplia oferta de menús que se adaptan a todo tipo de presupuestos. Menús que tienen en cuentan las intolerancias alimenticias y que están elaborados con «productos de kilometro cero», de proximidad para garantizar su frescura y calidad, al tiempo que ayudamos a la economía circular. Junto a los espacios que se adecuan a las necesidades de los grupos y comensales, Abades Nevada Palace también se decora para la ocasión creando un excelente ambiente navideño.

La Navidad es época de regalos también, por este motivo Abades Nevada Palace, sortea entre los asistentes una noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas en grupos a partir de 100 personas. Los hoteles a escoger son el propio Abades Nevada Palace, además de Abades Benacazón en Sevilla, El Mirador en Loja (Granada) o Abades Guadix.

Pero, además, y a partir de grupos de 150 personas, el hotel sortea una experiencia gastronómica en el prestigioso restaurante, María de la O. Esta experiencia consiste en un almuerzo para dos personas. El María de la O es un restaurante con cocina de autor que cuenta con un Sol Repsol y está incluido en las guías Michelin y Repsol.

Para los que prefieren los restaurantes, Granada cuenta con una variada oferta de lugares y propuestas gastronómicas que se adaptan a todos las necesidades que plantean las empresas y los grupos de amigos y familiares. Espacios con gran renombre y consolidado prestigio como De la O Eventos o mirando al mar, Mirador Playa Granada. Son propuestas innovadoras; pero para las clásicas encontramos Kiosko Las Titas o el tradicional, Paco Martin, ambos en pleno centro de la capital nazarí.

Se está revalorizando las comidas de Navidad en haciendas y en espacios rústicos, En este sentido, dos localizaciones pueden destacarse: Finca La Marquesa y Huerta del Sello que aportan el perfil señorial a este listado de espacios únicos y garantes de buen servicio y excelentes menús. En este capítulo y en situados en el Poniente granadino, nos fijamos en Loja que sirve de escenario a dos propuestas muy interesantes ABQ Loja y el hotel El Mirador. Es una buena opción celebrar la Navidad rodeado de naturaleza y ambiente tradicional.

Para cerrar esta baraja de opciones que proponemos, volvemos a la ciudad de la Alhambra, y nada mejor que El Camborio, todo un clásico, para disfrutar de estas fiestas con unas vistas extraordinarias del icónico monumento.

Junto a esta amplia variedad de lugares, las empresas y grupos de amigos que quieran celebrar la comida de Navidad en nuestra ciudad, también disponen de un extenso catálogo de menús adaptados a todos los gustos, presupuestos e intolerancias alimenticias. Menús con platos tradicionales y otros más vanguardistas, pero que todos presentan los máximos niveles de calidad y seguridad alimentaria con productos de cercanía.

Estos espacios que hemos seleccionado tienen el denominador común del cuidado de los detalles, el excelente servicio que prestan y la profesionalidad con la que el cliente es tratado. Todo para hacer posible una celebración navideña inolvidable con buenos momentos en compañía de familiares, amigos y compañeros de trabajo.