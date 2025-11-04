Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estas son las mejores croquetas de Granada. Ideal

Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»

Las croquetas de Carmen Bullejos, propietaria del Bar Rojo, han recibido el Premio de Oro a la Mejor Croqueta de Granada 2025

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:24

Comenta

Las croquetas del Bar Rojo son las mejores de Granada este año. Así quedó demostrado en el Trofeo Media&Chef celebrado hace unos días en ... la ciudad, una cita en la que multitud de establecimientos presentaron sus croquetas pero solo uno de ellos, el Bar Rojo, recibió el Premio de Oro a la Mejor Croqueta de Granada 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

