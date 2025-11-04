Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»

Las croquetas del Bar Rojo son las mejores de Granada este año. Así quedó demostrado en el Trofeo Media&Chef celebrado hace unos días en ... la ciudad, una cita en la que multitud de establecimientos presentaron sus croquetas pero solo uno de ellos, el Bar Rojo, recibió el Premio de Oro a la Mejor Croqueta de Granada 2025.

Tras estas croquetas está Carmen Bullejos, que desde hace 8 años está al frente de este pequeño bar de la calle Laurel de las Tablas. Un establecimiento famoso por su comida casera, especialmente por sus famosas tortillas de patatas, que también tiene entre sus especialidades a esta elaboración tan típica de la gastronomía española.

«Fue muy emocionante estar allí rodeada de cocineros tan buenos. La verdad es que no esperaba nada, participé sin expectativas y solo me sentía contenta por estar en el concurso», cuenta a IDEAL Carmen, que reconoce que creía que como mucho aspiraba al tercer puesto y al escuchar que las terceras clasificadas no eran sus croquetas se relajó. «Cuando dijeron que las mías eran las mejores rompí a llorar… La verdad es que es un reconocimiento muy importante para mi y estoy muy contenta».

«En casa somos ocho hermanos y nunca sobraba carne del cocido, así que mi madre hacía las croquetas de carne picada» Carmen Bullejos Propietaria del Bar Rojo

Sobre sus croquetas, la granadina cuenta que son las que hacían su abuela y su madre: «En casa somos ocho hermanos y nunca sobraba carne del cocido, así que mi madre hacía las croquetas de carne picada. Y así son como las hago yo y las sirvo en el Bar Rojo». Carne picada, cebolla, harina tostada, leche y, para terminar, jamón ibérico. No hay más secreto aparte de buenos ingredientes y un trabajo totalmente artesanal, porque las hace todas a mano cada día.

Desde que recibiío el premio a la mejor croqueta granadina, Carmen reconoce que la demanda de croquetas por parte de sus clientes se ha multiplicado. «Antes hacía unas 400 a la semana pero desde que me dieron el premio ha sido increíble. Solo la semana pasada hice 1.200 croquetas», explica.

Y la gente no parece cansarse de ellas, hasta el punto de que ha tenido que contratar a otra persona para que le ayude por la mañana con la elaboración de las croquetas. «No puedo hacer tantas todas las semanas porque estoy al límite de mis fuerzas. Pero aunque esté tan cansada, que sea por un reconocimiento por mi forma de cocinar es algo que me encanta y para mi es muy importante», finaliza.