La mejor opción para las familias inteligentes

El mercado automovilístico presenta una tendencia clara durante los últimos años: los conductores cada vez están más interesados en los vehículos eléctricos de estilo SUV. ... Es por ello que las principales marcas de coches están trabajando para ofrecer modelos de este tipo que consigan satisfacer las exigencias de los clientes más exigentes.

En este contexto llega un nuevo protagonista al mercado: el Leapmotor C10, un SUV del segmento D que combina tecnología avanzada, confort prémium y una propuesta de electrificación inteligente. Fabricado por la firma china Leapmotor, en alianza con el grupo Stellantis, el C10 se presenta como un modelo pensado para las familias modernas que buscan eficiencia, diseño y conectividad sin renunciar al espacio ni a la calidad.

Elegancia y tecnología

El C10 fue una de las revelaciones del Salón del Automóvil de Múnich 2023, donde sorprendió por su estética sobria y moderna, adaptada al gusto europeo. Con 4,74 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,68 metros de alto, el SUV ofrece una silueta equilibrada, con líneas limpias y proporciones robustas. Las manetas desplegables, las barras de techo, la antena tipo aleta de tiburón y los faros LED automáticos acentúan su aire contemporáneo, mientras que los pasos de rueda cuadrados y el parachoques frontal voluminoso refuerzan su carácter sólido y protector.

La parte trasera incorpora luces LED envolventes, siguiendo un lenguaje de diseño que mezcla tecnología y naturalidad. Leapmotor define la estética del C10 como una fusión entre «tecnología avanzada y belleza natural», con la que pretende transmitir confianza y estabilidad.

En lo relativo al interior, el habitáculo del C10 se ha concebido como un espacio de movilidad confortable y digital. El diseño interior, galardonado con el International CMF Design Award 2023, destaca por su limpieza visual, el uso de materiales sostenibles y una atmósfera de lujo silencioso.

El conjunto tecnológico está presidido por dos grandes pantallas: un cuadro digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de alta definición de 14,6 pulgadas, ambas con interfaz táctil y bajo nivel de reflejos. El sistema operativo Leap OS 4.0 permite personalización total, control por voz direccional y actualizaciones OTA (Over The Air), que mantienen el software y los sistemas ADAS al día.

El confort se extiende a cada detalle: techo solar panorámico de 2,1 m², asientos ergonómicos 3D, tapizados con silicona certificada OEKO-TEX®, bomba de calor y hasta 26 compartimentos de almacenamiento. Los asientos traseros son abatibles en múltiples configuraciones, capaces incluso de formar una cama doble de 1,8 metros.

Motorización y conectividad

El C10 llega con dos sistemas de propulsión: una versión 100 % eléctrica (BEV) y otra eléctrica de autonomía extendida (REEV). La primera ofrece 160 kW (218 CV) y un par máximo de 320 Nm, con una batería de 69,9 kWh que le otorga 420 km de autonomía WLTP. En la versión REEV, un motor de gasolina actúa como generador, alcanzando más de 950 km de autonomía total.

En carga rápida DC, el C10 pasa del 30 % al 80 % en solo 30 minutos, mientras que en carga doméstica AC de 11 kW requiere unas 3,5 horas. Leapmotor ofrece además compatibilidad con el ecosistema Free2move Charge de Stellantis, que facilita la instalación de wallboxes y el acceso a más de 700 000 puntos de carga en Europa. Además de todo esto, el C10 tiene conectividad directa con la app Leapmotor, lo que hace posible que desde el móvil se pueda controlar la carga, climatizar el habitáculo, localizar el vehículo e incluso abrir y cerrar su puertas.

Este vehículo de Leapmotor llega a Europa con dos acabados: Style y Design. Ambos acabados con un equipamiento prácticamente cerrado con el que Leapmotor busca simplificar la decisión de compra y ofrecer valor prémium a precio competitivo. En definitiva, el C10 es un SUV eléctrico que supone una declaración de intenciones para la marca con la que ofrece confort, eficiencia, seguridad y tecnología de vanguardia.

Puedes conocer más sobre el nuevo C10 de Leapmotor en las instalaciones de Stellantis & You Granada, ubicadas en la Avenida de Andalucía s/n. Allí estarán encantados de atenderte para mostrarte todas las características de este vehículo, y de todos los de la marca, en vivo. Su horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas.