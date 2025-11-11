Este es el mejor momento para captar los espectaculares 'candilazos' de otoño en Granada

Si llegado el otoño te has topado con un atardecer de película con tonalidades rojizas que tiñen por completo el cielo, has presenciado lo que ... los meteorólogos denominan como 'candilazo'. Un fenómeno que se caracteriza por un cielo con nubes de un color rojo intenso que suele ser frecuente en las estaciones frías y que tiene una explicación que deja claro por qué ocurre y, lo más interesante, en qué momento exacto del día.

«Los candilazos son la forma natural de llamar a un fenómeno óptico que ocurre cuando se dan un conjunto de factores», explica a IDEAL Francisco Martín, experto de Meteored. Según detalla Martín, para que ocurra ese 'candilazo' es imprescindible que el sol atraviese una gran parte de la atmósfera para que esta se comporte como un prisa y disperse la luz.

Esto ocurre cuando el sol está en el horizonte, al amanecer o al atardecer, y propicia que la atmósfera absorba las logitudes de onda azules, verdes y violetas, dejando pasar las amarillas y rojas. Así sucede un «doble fenómeno óptico y atmosférico». «El sol tiene que estar abajo en el horizonte para que suceda y se da preferentemente en los meses fríos, aunque con las condiciones correctas también sucede en otras épocas del año», añade el meteorólogo.

«El sol tiene que estar abajo en el horizonte para que suceda y se da preferentemente en los meses fríos» Francisco Martín Experto de Meteored

Hay varios ingredientes imprescindibles para que sucedan esos 'candilazos'. Para empezar, deben haber nubes medias y altas. Y, además, el aire debe estar limpio. «Si todo esto sucede, pueden verse en cualquier sitio. En la costa se ven mejor porque el aire suele ser más limpio». Y es que si hay contaminación o calima «no se ve bien, que es lo que va a pasar esta semana con la entrada de polvo sahariano que vamos a tener».

¿Cuándo ver los 'candilazos'?

Martín deja claro que se puede disfrutar de este fenómeno durante todo el año, aunque reconoce que es en esta época cuando resulta más frecuente y espectacular. Además, el experto de Meteored deja claro que hay dos horas concretas durante el día que resultan perfectas para capturar estos 'candilazos': «Justo 15 minutos antes de que salga el sol o 15 minutos después de que se oculte». «Ah´no hay luz blanca porque el sol queda por debajo del horizonte pero ilumina desde debajo las nubes», finaliza.