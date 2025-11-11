Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Este es el mejor momento para captar los espectaculares 'candilazos' de otoño en Granada. Ideal

Este es el mejor momento para captar los espectaculares 'candilazos' de otoño en Granada

Se trata de un fenómeno meteorológico que ocurre en las estaciones frías y que da como resultado amaneceres y atardeceres con cielos completamente rojizos

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

Si llegado el otoño te has topado con un atardecer de película con tonalidades rojizas que tiñen por completo el cielo, has presenciado lo que ... los meteorólogos denominan como 'candilazo'. Un fenómeno que se caracteriza por un cielo con nubes de un color rojo intenso que suele ser frecuente en las estaciones frías y que tiene una explicación que deja claro por qué ocurre y, lo más interesante, en qué momento exacto del día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  3. 3 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  4. 4 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  5. 5 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  6. 6 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  7. 7 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  8. 8 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Este es el mejor momento para captar los espectaculares 'candilazos' de otoño en Granada

Este es el mejor momento para captar los espectaculares &#039;candilazos&#039; de otoño en Granada