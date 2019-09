La mejor equipación para el trabajo de campo

Compañía Maquinaria 93 y New Holland ofrecen los mejores aperos agrícolas IDEAL Lunes, 30 septiembre 2019, 02:16

ITT CM93, distribuidor oficial de maquinaria New Holland en Andalucía, Baleares y Navarra, pone como siempre su gran gama de tractores y maquinaria agrícola a disposición de los trabajadores del sector primario para cualquier tipo de necesidad agraria.

CM93 perteneciente a ITT, quien además de distribuir un gran elenco de equipos para la construcción y el transporte, es importadora de la prestigiosa marca HORSCH en la mitad sur de España (Castilla la Mancha, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares y Canarias). Acercándose la temporada de trabajo, Compañía Maquinaria 93 ofrece una selección de productos de la mejor calidad para todo tipo de necesidades.

Segadoras

Entre estos, cuentan por ejemplo con la gama de aperos New Holland con, entre otras, las segadoras traseras como la DiscCutterTM, que consta de cinco modelos y está disponible en anchos de trabajo desde 2,37 y 3,85 m, lo que permite a las explotaciones elegir la segadora perfecta tanto si trabajan en campos estrechos con forma irregular como en grandes espacios abiertos. El sistema Vari-Float ayuda a mantener una altura de corte uniforme y los resistentes discos de corte han sido desarrollados para ofrecer el máximo rendimiento en todos los cultivos. Los anchos de trabajo de 2,37, 2,77 y 3,11m están disponibles en versión P, es decir, segadora con acondicionador de mayales PE para mejorar el producto final. El sistema de distribución uniforme TopDryTM es ideal para un rápido secado o siega de cultivos húmedos.

Rastrillos

Otro de los productos que ofrecen son los rastrillos henificadores. La serie de henificadores ProTedTM está disponible tanto en versiones suspendidas como arrastradas. Los tres modelos suspendidos presentan anchos de trabajo de 6,9 m, 7,6 m y 8,8 m; hay disponible un henificador arrastrado en la anchura máxima de 8,8 m para quienes desean optimizar la relación potencia/anchura. Las variantes de 6,9 y 7,6 m cuentan con seis rotores, mientras que los modelos de 8,8 m llevan incorporados dos rotores adicionales. El sistema de limpieza hidráulica en las lindes del campo viene de serie en los modelos de 8,8 m y es opcional en todos los demás. Están diseñados con un chasis Multi Link, que asegura una perfecta adaptación incluso en terrenos montañosos.

Otro tipo de rastrillos de gran utilidad son los hileradores. Dentro de estos, CM93 propone los que incluyen el modelo de un rotor ProRotor y de dos rotores ProRotor C y ProRotor L. Las versiones incorporan hilera do lateral o central y están disponibles en siete anchuras de y trabajo de entre 4,15 y 8,2 m. Los modelos avanzados ProRotorTML pueden procesar hasta dos hileras para una acción más rápida de hilerado. Para los clientes más exigentes, el modelo superior de la serie ProRotorTML 640T Auto-Steer cuenta con dirección automática para garantizar que no se produzcan solapamientos entre los rotores delanteros y traseros. Los rastrillos hileradores se diseñan con articulaciones móviles y, por lo tanto, siempre se adaptan a las condiciones del suelo. Además, las ranuras giratorias están equipadas con púas asimétricas y paralelas al suelo, lo que asegura una hilera limpia.

CM93

Estos son sólo algunos de los aperos que ofrece Compañía Maquinaria 93, que con más de 25 años de experiencia en la venta de maquinaria agrícola, dispone del más amplio elenco de equipos de las mejores marcas. Uno de sus pilares es su servicio posventa, que incluye revisiones pre-campaña agrícola, contratos de mantenimiento, extensiones de garantía y servicio de alquiler de tractores. En la provincia de Granada ITT CM93 tiene delegación junto a Chauchina, en el kilómetro 228 de la autovía A-92, frente al aeropuerto Se puede contactar con ellos en el teléfono 958 46 62 86.