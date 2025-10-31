Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Delfina preparando uno de sus cafés en un evento. Ideal

El mejor café de Costa Rica llega hoy a Granada: «Es una oportunidad increíble»

Delfina Porras, la mejor barista costarricense, estará de 15:30 a 19:00 horas en la nueva cafetería Despiertoo (Gran Vía de Colón, 7)

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:50

Los granadinos amantes del café están de enhorabuena: esta tarde podrán disfrutar del mejor café de Costa Rica en un evento único en el centro ... de Granada. Y es que de 15:30 a 19:00 horas la nueva cafetería Despierto, ubicada en el número 7 de la Gran Vía de Colón, será el escenario para un evento protagonizado por Delfina Porras en el que se podrá disfrutar del mejor café de su país.

