El mejor café de Costa Rica llega hoy a Granada: «Es una oportunidad increíble»

Los granadinos amantes del café están de enhorabuena: esta tarde podrán disfrutar del mejor café de Costa Rica en un evento único en el centro ... de Granada. Y es que de 15:30 a 19:00 horas la nueva cafetería Despierto, ubicada en el número 7 de la Gran Vía de Colón, será el escenario para un evento protagonizado por Delfina Porras en el que se podrá disfrutar del mejor café de su país.

Delfina es la campeona nacional de barisco de Costa Rica y ofrecerá un 'Bar Take Over' en el que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia de café inmersiva. Durante el evento, Delfina servirá su propio café, cultivado y producido en Costa Rica, que ha sido tostado por despiertoo en Granada especialmente para esta ocasión.

Porras, que recientemente representó a su país en el World Barista Championship (WBC) celebrado del 17 al 21 de octubre en Milán, compartirá su pasión, conocimiento y técnica en la preparación de café de especialidad. «Es una oportunidad para poner en valor el proyecto de mi familia y el café de toda Costa Rica», cuenta Delfina a IDEAL.

«Me encanta tener la oportunidad de compartir con todas las personas que quieran ser embajadoras del café de especialidad» Delfina Porras Barista

Sobre el evento, la reputada barista costarricense reconoce que es «una oportunidad para conectar con los amantes del café de especialidad» a través de un evento en el que «todos aprenderemos de todos». Explica que habrá tiempo para todo: «Primero conversaremos un poco, después estaré un rato en la máquina preparando cafés y finalizaremos con una cata de cafés de la nueva cosecha».

Delfina reconoce que está «muy emocionada y agradecida» por poder ofrecer su café a los granadinos. «Me encanta tener la oportunidad de compartir con todas las personas que quieran ser embajadoras del café de especialidad. Cada persona que consume este café hace posible que nosotros sigamos produciéndolo», finaliza

El evento marca un puente entre el origen y la taza, celebrando la conexión directa entre productor, tostador y consumidor. Una oportunidad única para los amantes del café de descubrir los sabores y aromas de una de las productoras más destacadas del panorama internacional, en pleno corazón de Granada.