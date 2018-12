«En el medio natural, los animales están en su casa, respétalos» Nuria Viqueira examina a una lechuza que se recupera en el CREA 'El Blanqueo' de Granada. / J. E. GÓMEZ Entrevista a Nuria Viqueira Pina, veterinaria del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Granada | El espíritu de la Navidad debería extender su solidaridad a toda la biodiversidad JUAN ENRIQUE GÓMEZ GRANADA Lunes, 31 diciembre 2018, 00:17

Los días vacacionales son ideales para salidas al campo, disfrutar de la naturaleza, especialmente en días de Navidad que son ideales para hacerlo en familia, pero pasear por los espacios naturales implica un compromiso de respeto y protección a la vida que habita los ecosistemas. Nuria Vaqueira Pino, como veterinaria del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Granada (CREA), hace un llamamiento a la sensibilidad con los animales, a extremar los cuidados en una época en la que muchos de ellos se encuentran en un estado de reducción de actividad, incluso de letargo e hibernación y sufren, como todos, los rigores de una época invernal.

-¿La Navidad es un periodo especialmente tranquilo o hay más casos de fauna herida?

-Esta época es, en general, hay una reducción en cuanto a llegada de animales al CREA. Se podría decir que es la más tranquila del año. El motivo fundamental es que en la naturaleza el tiempo de las migraciones ya ha terminado, los polluelos ya han crecido. Llegan los fríos y las especies están menos activas y esperan la llegada de mejores condiciones climatológicas para comenzar sus periodos de reproducción, pero también es un tiempo en el que algunas especies son más vulnerables. Cuando más ingresan es en verano por los golpes de calor.

-¿Qué especies son las que más llegan en esta época?

-Sobre todo, aves rapaces, por electrocución con tendidos eléctricos.

-Es un tiempo en el que se hacen salidas al campo con los niños, ¿Se nota en que les traen al centro animales que hayan podido encontrar?

-En ocasiones, sí, hay más gente en el campo y también un mayor sentimiento de solidaridad por aquello de las navidades, pero no de una forma especial. Es cierto que cuando más personas salen de excursión o a trabajar al medio natural es cuando más avisos hay. Cuando hay un tiempo lluvioso los ingresos se reducen porque la gente sale menos.

-¿Debería extrapolarse el espíritu de la Navidad a las salidas a la naturaleza?

-Creo que sería muy bonito disfrutar del campo en familia. Los adultos deberíamos enseñar a las generaciones que vienen a disfrutar y conocer la naturaleza. Yo tengo recuerdos muy bonitos de salir al campo con mis padres en los días de vacaciones, sobre todo en Navidad. Es un momento perfecto para conocer la naturaleza, y más en Granada, que tenemos espacios maravillosos a nuestro alrededor. Pienso que se debería extender el espíritu de solidaridad de la Navidad a toda la biodiversidad.

Me gustaría que todo el mundo tomase conciencia de que hay que respetar y proteger la naturaleza, nuestro entorno natural y la fauna y flora que habita en los ecosistemas Disfruta y cuida de la Naturaleza, también Navidad. Que no se olviden de que el CREA está abierto en Navidad.

-¿Qué debemos hacer si vemos animales con problemas en el campo?

-No siempre que veamos a un animal, por ejemplo un erizo, un ave que está aprendiendo a volar, galápagos, camaleones en la costa, tienen que estar en problemas como para cogerlos y traerlos al CREA. En muchas ocasiones están en su desarrollo y actividad normal. Si no están heridos, lo primero que tenemos que pensar es que ese animal está en su hogar, la naturaleza es su casa y debemos dejarlos tranquilos.

-¿Y si están heridos?

-Lo primero es intentar no dañarlos. Coger un animal puede ser peligroso. Lo que debemos hacer es llamar al 112 que es desde donde darán el aviso a nosotros o a quien corresponda.

-¿Cuál sería su animal símbolo de esta época?

-Podrían ser muchos. Se me ocurre el topillo nival, pero ahora vive bajo la nieve. Entre las aves, el mirlo acuático que se puede ver en esta zona de la ribera del Genil, las lavanderas. Me gustan mucho los buitres y los quebrantahuesos, aves muy emblemáticas en nuestra zona. La Navidad podemos asociarla a las ardillas, la ardilla ibérica, que seguro que veremos junto a los grandes árboles con imagen navideña como pinos y cedros.

-¿Qué recuerda de su Navidad de la infancia?

-Los paseos por el campo en mi tierra, en Jerez y en la sierra de Grazalema... Esos días de invierno con frío que te corta la cara, pero que te agrada el fresquito... Yo era muy 'bichera' me gustaba ver a los animalitos. También recuerdo el olor de los pestiños, que los hacíamos en mi casa con mis tías, con naranja , matalauva y oloroso dulce. Es algo que no se me olvida.