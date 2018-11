MedInBio 2018: ciencia y emprendimiento para mejorar la calidad de vida Granada se consolida como uno de los núcleos de crecimiento y desarrollo del sector biosanitario a nivel internacional A. Á. Jueves, 8 noviembre 2018, 18:50

La Fundación Parque Tecnológico de la Salud de Granada ha acogido este jueves 8 de noviembre la nueva edición de MedInBio 2018 https://medinbio.es, II Foro de Transferencia Biomédico y Biotecnológico, consolidando así a la capital andaluza como uno de los núcleos de crecimiento y desarrollo del sector biosanitario a nivel internacional.

El evento ha reunido a científicos, investigadores, instituciones y empresas biosanitarias y biotecnológicas de toda España con el fin de propiciar sinergias, oportunidades de negocio y abrir una interesante línea de colaboración que fomente el progreso científico y empresarial en el ámbito de la salud.

La presentación del II Foro de Transferencia Biomédico y Biotecnológico llegó de la mano de Carmen Martín y Luis González, organizadores de MedInBio; María Ogáyar, técnica en transferencia del conocimiento de la Fundación PTS y Yolanda Sánchez, Directora General de Omologic, quien destacó «la importancia de aprovechar la jornada y conseguir buenos contactos para lograr desarrollar e internacionalizar los proyectos».

Este foro permitió crear un ambiente distendido para propiciar el intercambio de conocimiento y la creación de oportunidades de negocio entre los profesionales del sector. La jornada comenzó con el primer bloque de pitchs, en el que investigadores, emprendedores y empresarios expusieron sus ideas y proyectos a los asistentes.

Al finalizar el primer bloque de pitchs, y antes de comenzar el segundo, Viktor Gal de ETH Zürich y Ezequiel Olmos de Omologic llevaron a cabo dos charlas especializadas, 'When IT meets hospitals… sometimes good could happen' y '¿Cómo vendo mi producto sanitario en la UE?', respectivamente.

Los proyectos e ideas expuestos trataron interesantes conceptos como donaciones, comunicación, marketing, nutrición, patologías, inmunología, seguridad y nuevas tecnologías para mejorar el sistema sanitario de Andalucía y conseguir proyectarse en la UE.

Por último, se celebraron las reuniones B2B y networking durante las cuales los asistentes pudieron interactuar y exponer públicamente sus propuestas para completar el desarrollo de sus proyectos, así como debatir sobre biomedicina, bioinformática, bioquímica, biotecnología y otras temáticas.

Entre las novedades del evento, destaca la publicación de un Call for Papers, un nuevo método para la difusión y promoción a los proyectos relacionados con la innovación biosanitaria.

MedinBio se convierte así en un punto de partida de una sucesión de encuentros informativos y participativos para conocer la realidad científica y tecnológica que sustenta Granada. El evento contó con el patrocinio de Caja Rural Granada y Omologic, Homologación & Marcado CE; la colaboración especial de la Fundación Parque Tecnológico de la Salud; y la colaboración de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Ideal, Alhambra Venture, FIBAO, Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, Bioinformatics GRX, OTRI UGR, nanomyp, VitaDieta y Vertigo BioSystems, entre otros.