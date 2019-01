La mediación se sigue aplicando con cuentagotas en Granada Oficinas habilitadas en la planta baja del edificio de La Caleta para el Punto de Mediación Intrajudicial . / RAMÓN L. PÉREZ El anteproyecto de ley para impulsar esta vía fue aprobado el 11 de enero por el Consejo de Ministros | Los juzgados de la capital derivan aún pocos asuntos a este tipo de proceso, que deja la solución en manos de las partes YENALIA HUERTAS GRANADA Martes, 22 enero 2019, 02:10

Para hablar de la mediación en Granada, esa alternativa a la balanza de la justicia para lograr un acuerdo entre dos partes en conflicto sin necesidad de que sea un togado el que decida, hay que retroceder a 2012. Las primeras experiencias de mediación intrajudicial se dieron en los juzgados de Familia, pero al llegar al Decanato del Partido Judicial de Granada el magistrado Jesús Rodríguez, la posibilidad de acudir a esta vía se extendió a otros órganos: el resto de los juzgados de Primera Instancia, de lo Social y de Instrucción.

Sin embargo, pese a la buena voluntad del Decanato, que apostó por hacer despegar en Granada este útil instrumento, lo cierto es que a día de hoy se sigue aplicando bastante menos de lo deseable. Por eso, el juez decano ve con buenos ojos que se planteen medidas legislativas orientadas a que este instrumento despegue de una vez. El pasado 11 de enero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para impulsar la mediación, un paso que para Rodríguez Alcázar puede ser muy importante, aunque otros operadores jurídicos lo contemplan con recelo.

«Los números son bajos», admite con cierta resignación el decano de los jueces de la urbe, que cuando fue entrevistado por IDEAL no contaba aún con la estadística relativa a 2018 en materia de mediación intrajudicial. Por ejemplo, en los juzgados de Instrucción de Granada -que son los órganos que investigan los delitos- de los nueve existentes son dos los que más están haciendo derivaciones: el número 1, cuyo juez titular es Basilio García, y el número 4, que dirige el magistrado Antonio Moreno. En estos juzgados se derivan asuntos muy seleccionados y se suele obtener un buen resultado, según Rodríguez Alcázar. Los casos que se remiten suelen ser delitos leves, y muchas veces están relacionados con las relaciones familiares, vecinales...

¿Y cómo se hace una derivación? Pues si el juez ve que el asunto que se denuncia puede ser susceptible de la mediación, lo que hace es que lo pone en conocimiento de alguna de las entidades de la mediación. En esta jurisdicción suele recurrirse a los mediadores del Colegio de Abogados o a algunas de las asociaciones que colaboran con los juzgados de la Caleta -Delgomar o Imeris- en virtud de un protocolo de actuación firmado en 2014.

Una vez abierta la puerta a la mediación, la asociación se pone en contacto con las dos partes y con sus abogados y hace una primera sesión donde se les informa en qué consiste la mediación y cuál es la finalidad. Si las partes aceptan entrar en el proceso , empiezan a celebrarse sesiones bajo la batuta de un mediador con el fin de orquestar un acuerdo.

En opinión del juez decano, donde la mediación debería tener una mayor aplicación es en los juzgados de Familia -en Granada capital hay tres: los números 3, 10 y 16 de Primera Instancia-, pues de lo que se trata es que sea la propia pareja la que de una forma razonable pueda establecer una solución a su problema. «Es fundamental que en Familia las partes puedan llegar a un acuerdo entre ellas, porque eso puede evitar conflictos futuros y hace que las dos partes puedan mantener una relación mucho mejor», añade.

También en esta jurisdicción se seleccionan mucho las materias que se derivan a la mediación intrajudicial. Para aplicarla en este ámbito, hay varios colegios profesionales -aparte del de abogados, están los de procuradores, graduados sociales, trabajadores sociales, psicólogos...- y también varias asociaciones. Al igual que en la vía penal, se realiza una reunión informativa previa, tras la que las partes deciden si se someten a un proceso de este tipo o prefieren litigar. ¿Y qué ocurre si las sesiones llegan a buen puerto y hay acuerdo? Las partes lo ponen en conocimiento del juzgado para que el juez homologue lo pactado. Si por el contrario no hay entendimiento, de igual modo se comunica al juzgado.

¿Y cómo se valida el acuerdo de un proceso de mediación? Una vez alcanzado, se lleva al juzgado, donde se homologa mediante el dictado de una resolución que tendrá la misma fuerza ejecutiva que una sentencia. Si no se lleva al órgano judicial, el compromiso no tendrá fuerza real. Un pacto de este tipo no es recurrible, pues se entiende que las dos partes lo firman totalmente conformes y convencidas. El juez verifica antes, no obstante, que no se perjudique con ese acuerdo a terceros o que sea contrario al orden público.

En los demás juzgados civiles -el resto de los órganos de Primera Instancia y el Mercantil-, la mediación también puede ser una salida interesante en función del tipo de controversia generada, mientras que en el ámbito laboral se suelen remitir situaciones en las que surge un conflicto entre un empresario y un trabajador que van a tener que seguir viéndose. Es decir, no se derivan despidos, sino controversias relacionadas, por ejemplo, con la modificación de horarios o con sanciones. En la jurisdicción Social, no son más de cuatro juzgados los que están derivando casos a la mediación. Uno de ellos es el órgano que dirige el juez decano: Social 1. Los otros tres son el 2, el 3 y el 7.

Rodríguez Alcázar reconoce que «la realidad es que se está derivando con cuentagotas». Hoy por hoy son escasos los asuntos los que acaban en la vía de la mediación: son contados en los juzgados de Instrucción y prácticamente ninguno en los juzgados de Primera Instancia y de Familia.

La idea es que el anteproyecto de ley aprobado desemboque en un impulso real de esta vía. Sobre el mismo, el juez decano resalta dos extremos. El primero, que establezca la obligatoriedad de que antes de presentar una demanda, en un número muy importante de materias civiles y de Familia, se tenga que acudir a un mediador. «La mediación no se puede imponer, pero sí acudir a una primera sesión informativa», aclara al respecto. El segundo, que al igual que actualmente existe asistencia jurídica gratuita a través del letrado para quien no tiene medios para litigar, se incluya también la labor del mediador en esa asistencia gratuita. Aparte, se prevén medidas específicas para la formación de los mediadores, así como incluir la mediación en los planes de estudio de Derecho.

Cifras bajas

IDEAL ha recabado los datos de los dos últimos años que maneja el Colegio de Abogados de Granada coincidiendo con del Día Europeo de la Mediación, que se celebró ayer, y lo cierto es que demuestran que sigue siendo una alternativa que no brilla en las cifras. En 2017, se asignaron al Colegio 48 asuntos del Punto de Mediación Intrajudicial (PMI). Se trata de casos que empiezan en los juzgados y que son derivados a la mediación por los propios jueces, al verlos susceptibles de este proceso. De esos 48, dos eran de Familia, 27 de Penal, ocho de Civil y 11 de Social. En 2018, ha habido una disminución. Se han derivado 40 asuntos, de los cuales ninguno era de Familia, 24 eran de Penal, dos de Civil y 14 de Social. En cuanto a abogados mediadores, están inscritos en el PMI un total de 76 abogados: 39 en Familia, 58 en Penal, 70 en Civil y 37 en Social.

Fernando Conde ha sido el presidente del Grupo de Mediación del Colegio de Abogados de Ganada en esos dos últimos años y aclara que al mismo se adscriben los abogados mediadores que reúnen los requisitos legales para ser mediadores, que son de formación. Las mediaciones se llevan, como precisa, a nivel particular -bien porque los particulares acuden al mediador, bien porque acuden al propio Colegio de Abogados buscando un mediador- o a nivel intrajudicial, que son las derivaciones que hacen los propios juzgados a través del PMI. «Son muy pocos los procesos porque todavía la mediación a nivel judicial es una gran desconocida», opina este jurista, que admite que «cuesta» que se deriven los casos. «Es muy significativo que los juzgados de Familia hayan derivado cero», advierte, ya que es precisamente en ese ámbito donde este tipo de acuerdos deberían encontrar su mejor cabida.

Por eso, Conde también ve con buenos ojos el anteproyecto de ley aprobado. «Me parece una grandísima idea y de las mejores noticias que a nivel de mediación podíamos tener», indica, tras subrayar que la mediación no es una alternativa, sino un «complemento» a la vía judicial que puede ahorrar trabajo al abogado. En cualquier caso, recalca que todavía está todo muy «por desarrollar», porque habrá que clarificar si se financia con fondos públicos. «Es cierto que el anteproyecto habla de que entrará en el turno de oficio de justicia gratuita. Como presidente del grupo lo he peleado mucho y nos hemos encontrado siempre con un no rotundo para incluirlo en los baremos de justicia gratuita», recuerda. En Granada, de hecho, la mediación no cuenta con financiación de la Junta.

Más crítico se muestra por su parte el decano del Colegio de Abogados de Granada (ICAGR), Leandro Cabrera, a quien el anteproyecto de ley le parece «precipitado y falto de estudio previo», pues se pretende a su juicio establecer un sistema obligatorio de mediación previo a acudir a los tribunales, «pero no se especifica cómo se va a desarrollar ese procedimiento, quién va a sufragar los gastos, qué tipo de mediadores podrán intervenir en qué asuntos y con qué titulación, etc». En definitiva, opina que «genera más dudas e incertidumbres que beneficios». Aunque admite que existe bastante reticencia en la abogacía hacia la mediación, recuerda que, para acudir a esta vía normalmente el interesado deberá hacerlo «asistido de un abogado», ya que de lo contrario cree que «se favorecería la indefensión del ciudadano».

En el anteproyecto de ley aprobado, consultado por este diario, se especifica al final que «entrará en vigor a los tres años de su publicación en el BOE», por lo que habrá aún que tener paciencia.