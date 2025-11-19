McDonald's prepara un nuevo local en otro punto estratégico de Granada capital

La cadena de comida rápida McDonald's, una de las franquicias más emblemáticas del mundo, proyecta su expansión en Granada con las obras de un ... nuevo restaurante en Granada capital. Ya están en marcha los trabajos en la Plaza de Einstein, según ha podido constatar este periódico, en el que hasta ahora era otro negocio de comida rápida, Telepizza.

Se trata de una zona estratégica, ya que estará ubicado en un espacio de ocio nocturno de la ciudad con gran afluencia de jóvenes cada fin de semana. El gabinete de comunicación de la cadena de comida rápida no ofrece por el momento detalles sobre la nueva apertura en Granada.

McDonald's regresó al centro de Granada en 2023, tras la apertura de su restaurante en Gran Vía, concretamente en el número 8, justo al lado de la parada de autobús ubicada frente a la Capilla Real.

La vuelta de McDonald's al centro de Granada supuso todo un hito esperado por muchos granadinos, que recuerdan el mítico local de Recogidas, el primer McDonald's de Granada, que cerró sus puertas hace 18 años. Aquel era punto de encuentro de miles de granadinos, entre otras cosas porque entonces no existían más locales de comida rápida en la ciudad que este. Hoy día, el panorama es muy distinto.

De hecho, la cadena americana cuenta con hasta seis locales en la provincia de Granada, cuatro de ellos en la capital: la calle Luis Buñuel en la zona Norte, en la Avenida Juan Pablo II, en Gran Vía y la zona del Palacio de Deportes, en Emperador Carlos. A ellos suma sus restaurantes del centro comercial Nevada Shopping y del Parque Albán, ambos en Armilla.

Sin embargo, uno de los restaurantes de McDonald's hasta ahora en funcionamiento, en el Carrefour de Armilla, ha cerrado sus puertas recientemente.