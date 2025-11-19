Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Obras del nuevo McDonalds en la plaza Albert Einstein. Pepe Marín

McDonald's prepara un nuevo local en otro punto estratégico de Granada capital

Las obras de su nuevo restaurante avanzan y llaman la atención de los viandantes

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

La cadena de comida rápida McDonald's, una de las franquicias más emblemáticas del mundo, proyecta su expansión en Granada con las obras de un ... nuevo restaurante en Granada capital. Ya están en marcha los trabajos en la Plaza de Einstein, según ha podido constatar este periódico, en el que hasta ahora era otro negocio de comida rápida, Telepizza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  5. 5

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  6. 6

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  9. 9 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  10. 10 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal McDonald's prepara un nuevo local en otro punto estratégico de Granada capital

McDonald&#039;s prepara un nuevo local en otro punto estratégico de Granada capital