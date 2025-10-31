Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel de la zona de bajas emisiones en una rotonda de Granada. JAVIER MARTÍN

Los mayores de 67 años copan la mayoría de exenciones de la ZBE

El Ayuntamiento ha recibido en el primer mes de la medida un total de 1.699 solicitudes para entrar en la lista blanca que permite acceder al área limitada

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:30

Los mayores copan la petición de autorizaciones municipales para acceder a la zona de bajas emisiones. Unas 1.190 solicitudes formuladas desde la entrada en ... vigor del régimen sancionador de la medida corresponden a personas con más de 67 años, según consta en documentación municipal a la que este periódico ha tenido acceso.

