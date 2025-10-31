Los mayores de 67 años copan la mayoría de exenciones de la ZBE

Los mayores copan la petición de autorizaciones municipales para acceder a la zona de bajas emisiones. Unas 1.190 solicitudes formuladas desde la entrada en ... vigor del régimen sancionador de la medida corresponden a personas con más de 67 años, según consta en documentación municipal a la que este periódico ha tenido acceso.

De acuerdo a los informes realizados por la concejalía de Movilidad y Protección Ciudadana consultados, son los mayores quienes más se están movilizando en lo que va de mes para registrar su vehículo y evitar ser sancionados. Son siete de cada diez solicitudes remitidas a la concejalía, que está dando luz verde a unas peticiones que se están efectuando mediante declaración responsable.

Hay que recordar que la normativa aprobada por el equipo de gobierno ya planteaba la posibilidad de excluir a los propietarios de vehículos que no cuentan con distintivo alguno; esto es, los coches cuyo permiso de circulación no se abone en la capital y sean de gasolina anteriores a 2001 o de gasoil previos a 2006. El dato ahora permite poner una cifra al número de personas que han decidido acogerse a esta posibilidad.

82 personas con movilidad reducida sin permiso de acceso a zonas restringidas han pedido que se les autorice para entrar en el área limitada

La documentación a la que ha tenido acceso IDEAL también permite cuantificar el número de titulares que se están acogiendo al resto de excepciones aprobadas por los populares. Otra de las más numerosas son las solicitadas por los propietarios de cocheras, unas 221 en total. Este dato no se refiere a todos los dueños de plazas de aparcamiento de la ciudad, sino solo aquellos que tengan este tipo de inmuebles y su coche esté entre los afectados por la limitación de acceso. Con el permiso, pese a carecer de distintivo, pueden entrar a su propiedad sin ser multados por ello como venía ocurriendo antes de la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones.

Ya más por debajo se encuentran otros grupos de población. Por ejemplo, 82 personas con movilidad reducida sin permiso de acceso a zonas restringidas han pedido que se les autorice para entrar en el área limitada, mientras que han sido 79 las autorizaciones solicitadas al Ayuntamiento por parte de profesionales que necesitaban efectuar operaciones de carga y descarga con vehículos que no cumplían las condiciones.

Otra grupo también numeroso es el de los trabajadores que no cuentan con suficientes recursos económicos. Hasta 63 de estos empleados han solicitado autorizaciones, una cifra que únicamente abarca a personas con vehículos sin distintivos que no están registrados en la capital, cuentan con un sueldo que no supera dos veces el IPREM y deben acceder a Granada para trabajar.

El resto de excepciones disponen de muy pocas peticiones. Son 41 las efectuadas por cuidadores de personas dependientes, 19 por tratamiento médico, 10 por visitas hospitalarias y apenas 4 correspondientes a coches oficiales, entre otras.

Preguntado por estos datos y el funcionamiento de la zona den este primer mes con multas, el portavoz municipal y primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, asegura que revelan «el impacto limitado de la medida, con unas cifras que confirman la pretensión de limitar el acceso de vehículos altamente contaminantes, pero dando otras alternativas». El dirigente explica que la caída del tráfico de la semana 40 de este año, ya con las multas, respecto a la misma del año pasado es del 2,8% y recuerda que los primeros datos conocidos del transporte reflejan un aumento de los usuarios. «Todo esto es achacable a la zona de bajas emisiones y refleja que el impacto está siendo muy limitado», señala.