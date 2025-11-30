El mayor centro de datos del país iniciará sus obras a principios de 2026 en la Citai

Mercedes Navarrete Granada Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11 Compartir

La Ciudad Industrial y Tecnológica y Área de Innovación (Citai) de Escúzar anunciaba el pasado mes de septiembre que albergará la mayor instalación de datos de toda España específicamente diseñada para entrenar modelos y servicios de inteligencia artificial, como Chatgpt. La construirá la empresa Sierra Data Centers, que prevé una inversión global de 1.000 millones de euros. Un proyecto de dimensiones tan grandes que resulta difícil de asimilar su importancia tanto por la cifra, la mayor de una iniciativa privada en la historia de la provincia, como por el impacto que supone para situar a Granada como capital de la IA, al aglutinar el conocimiento de la UGR, referente internacional en la materia, y la mayor infraestructura del territorio nacional para poder desarrollar esta tecnología. Sin embargo, detrás de la 'noticia bomba' había años de trabajo previo en silencio y una hoja de ruta bien trazada que ahora empieza a materializarse, con apoyo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Escúzar, la propia Citai y la empresa eléctrica Cuerva clave para garantizar la energía. El pistoletazo de salida es inminente.

Sierra DC está tramitando ya la licencia de obras en el Ayuntamiento de Escúzar, término municipal donde se encuentra la Citai, con la esperanza de poder iniciar la primera fase de las obras de su centro de datos a principios de 2026 en una parcela de cien mil metros cuadrados.

150 millones Es la inversión inicial que requerirá la puesta en marcha de la primera fase del centro de datos.

30 megawatios El centro exigirá una potencia de 30 megavatios para funcionar en su primera fase. Garantizar la energía es el gran reto.

20.000 metros cuadrados La primera fase del proyecto ocupará unos terrenos de 20.000 metros cuadrados. La parcela total en la Citai tiene 100.000.

La instalación de datos para la IA en la Citai será la más grande de España pero no se acometerá como un solo edificio, sino que está diseñada en ocho módulos distintos que compondrán un campus y se construirá por fases, según adelanta a IDEAL el consejero en España de Sierra DC Francisco García. El primero de los módulos se levantará en 20.000 metros cuadrados de la parcela que ya tienen reservada en la Citai y, requerirá el 15% de la inversión global, 150 millones de euros.

Para 2027

«El proyecto cumple toda la normativa y los requisitos de los permisos medioambientales y parte de la utilización de más de un 70% de la energía proveniente de fuentes renovables, con el objetivo de llegar al 100%», apunta.

La idea es iniciar la construcción en cuanto obtengan la licencia municipal, que según el Ayuntamiento de Escúzar está en tramitación muy avanzada, por lo que confían en que podrá ser en pocas semanas. De forma paralela a los trabajos de construcción, que tienen un plazo de un año, la compañía resolverá, de la mano de la distribuidora Cuerva, el gran handicap de este tipo de proyectos que son grandes consumidores de energía: el refuerzo de la potencia eléctrica que tiene que llegar a la Citai.

«La primera fase la podemos arrancar con una potencia de entre 20 y 30 megavatios iniciales. Confiamos en que la construcción del edificio y el desarrollo eléctrico se alineen para que en el primer cuatrimestre de 2027 podamos empezar a conectar los equipos y funcionar», resume el consejero de Sierra DC.

La compañía promotora de centros de datos, con sede social en Málaga, afronta su primer proyecto en España como Sierra DC pero tanto los socios fundadores como el equipo ejecutivo, que lidera el CEO Gisli Kr, tienen una amplia experiencia en el diseño, la construcción y la operación de centros de datos en los países nórdicos y el resto de Europa.

Una de las últimas grandes instalaciones en las que miembros del equipo que ha diseñado el centro de Escúzar estuvieron involucrados se hizo en Finlandia y fue adquirido por Meta. También en el caso de Granada Sierra DC es la promotora que diseña y construye el edificio pero luego se alquilará a 'inquilinos' finales, empresas tecnológicas que demandan soportes infraestructuras de este tipo para entrenar la inteligencia artificial.

«Sierra DC desarrolla, construye y opera el centro de datos y los clientes arriendan capacidades en un entorno sostenible y seguro. El proyecto reforzará la red local, mejorará la fiabilidad y actuará como carga flexible que favorece la integración de renovables y la creación de empleo cualificado en la zona», valora el CEO de Sierra DC, Gisli Kr.

El capital inicial para el centro de datos en la Citai, según explican, provendrá de una combinación de financiación por parte de los propios socios de la compañía y de una red de inversores especializados en centros de datos y energías renovables, fondos de inversión, con los que tienen las negociaciones muy avanzadas.

«No hay centros de datos para la IA de estas dimensiones por lo que nuestro proyecto, que funciona con energía limpia y visión a largo plazo, sitúa a Granada como referente de las infraestructuras para la IA. Es más que tecnología, generará oportunidades con un impacto duradero e impulsará la estrategia de IA en Granada, nosotros venimos a completar una parte crítica ya que sin infraestructura no hay ecosistema», subraya.

¿Qué es un centro de datos y cómo funcionará? Todas las claves del centro

Un centro de datos es una instalación que alberga las infraestructuras tecnológicas específicas para entrenar, implementar y desarrollar servicios de IA. Físicamente es un edificio que aloja equipos informáticos -arquitecturas avanzadas de computación, red y almacenamiento- con capacidades de energía y refrigeración para manejar las cargas de trabajo de la IA que son muy superiores a las que necesita un centro de datos convencional como, por ejemplo, el de Trevenque Group en Granada.

El centro de datos de Escúzar será singular tanto por su tamaño como porque prestará servicio a empresas que requieren computación de inteligencia artificial a gran escala para entrenar sus modelos o dar soporte a sus aplicaciones de IA, con un número de usuarios descomunal. «Grandes modelos de IA son el de chat GPT de Open AI, por ejemplo, o Llama de Meta o Gemini Google… Ahora mismo hay una gran competencia entre compañías que necesitan los últimos equipos y consumen potencias enormes», explica el consejero de Sierra DC. La promotora está ya tanteando a posibles clientes para el centro de Escúzar y subraya la gran demanda actual de centros de datos entre compañías que necesitan acceder a capacidad de IA sin construir la infraestructura desde cero. Las empresas especializadas en infraestructuras de GPU (la tarjeta gráfica de los ordenadores) son otros de los clientes potenciales de estos centros.

Otra de las características diferenciales del centro de Escúzar es la sostenibilidad del diseño para la refrigeración de este tipo de instalaciones, con armarios de servidores de 100 kilowatios de potencia, que desprenden muchísimo calor. Frente a otros modelos de centros que operan con refrigeraciones líquidas por los que el agua entra y sale Sierra DC plantea un modelo con equipos de última generación que se enfría a través de un circuito cerrado y consumo mínimo de agua. «Va en el ADN de la compañía ser sostenibles en refrigeración y en el tipo de energía que utilizamos», advierte.

