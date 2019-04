«Han matado a mi hermano por una tontería, y ahora sólo pedimos justicia, no venganza» Los dos hermanos de la víctima de calle Elvira, Ibrahima a la izquierda, ayer en los juzgados La juez manda a prisión a uno de los dos detenidos por el homicidio de la calle Elvira y deja en libertad con cargos al otro arrestado, quien debe comparecer todas las semanas en el juzgado JOSÉ RAMÓN VILLALBA Granada Viernes, 26 abril 2019, 23:55

Apenas treinta pasos separan la fachada de los juzgados de La Caleta donde están los dos hermanos de Omar, la víctima del homicidio de la calle Elvira, de la sala del juzgado de guardia donde ayer sobre las cinco de la tarde –hora de la entrevista– estaban declarando los dos detenidos por el apuñalamiento del senegalés de 41 años. Treinta pasos entre la libertad y la cárcel, entre la vida y la muerte.

«Mi hermano vino a España conmigo en una patera el 28 de noviembre de 2005. Procedemos de una familia humilde de un pueblo de Dakar (Senegal) y los dos teníamos claro que queríamos un futuro mejor».Habla Ibrahima Sarr, el hermano pequeño de la víctima del homicidio de la calle Elvira, quien ayer llegó de Marsella (Francia) donde trabaja en labores agrícolas desde su marcha de España hace un año.

«Mi padre tiene noventa años y mi madre unos ochenta, toda la familia y los amigos de mi hermano estamos destrozados. Lo han matado por una tontería y ahora sólo pedimos justicia, no queremos venganza, sólo que quien ha matado a mi hermano sea condenado por la justicia». Mientras Ibrahima muestra su dolor por lo sucedido e insta a la justicia a actuar de forma contundente, la jueza de guardia estaba firmando el decreto de ingreso en prisión de uno de los dos detenidos por este homicidio. El segundo arrestado ha quedado en libertad con cargos y con la obligación de comparecer en sede judicial todas las semanas.

A Omar sólo le faltaba una semana para marchar a Lérida a trabajar en la recogida de la manzana. «Él se buscaba la vida en faenas del campo y cuando no tenía nada salía a la calle para hacer venta ambulante. Sus planes eran ir a Lérida y después a la recogida de la fresa, pero ya será imposible. Nunca más estará con nosotros».

La víctima de este homicidio estaba casado con una mujer que reside enSenegal. «Ella ya lo sabe», apunta Ibrahima. «Ha sido un palo muy grande que nadie lo esperaba, él era una persona muy trabajadora, todos los meses mandaba dinero a Senegal para sus padres y su mujer.Le gustaba mucho el fútbol y siempre le gustaba reír».

Omar llevaba desde 2005 en España.Primero llegó en patera a las Palmas de GranCanaria, de allí marchó a Sevilla, estuvo trabajando un tiempo en Almería y más tarde se fue a Barcelona, siempre buscando el trabajo en el campo. «Aquí en Granada vino para trabajar en la recogida de la aceituna por el mes de diciembre o así». Omar estaba pendiente de regularizar su situación después de llevar en España desde 2005, «le faltaba conseguir un contrato de trabajo porque el arraigo de tres años en el país lo podía demostrar sin mayores problemas». Su hermano Ibrahima se enteró de lo sucedido por un whatsapp que le envió un amigo de Senegal. «Me lo mandó el miércoles por la mañana temprano, pero no lo pude ver hasta el mediodía porque estaba trabajando, me quedé muy mal y todavía no nos hemos recuperado».

Ibrahima también ha querido agradecer a la concejal de Servicios Sociales, Jemi Sánchez, «todo lo que ha hecho para que el Gobierno de Senegal se haga cargo de la repatriación del cadáver de mi hermano, le queremos dar las gracias de parte de toda de mi familia y de los amigos de mi hermano». Un avión trasladará a Dakar el cadáver de Omar el próximo lunes o martes. «Yo viajaré hasta mi pueblo (Yarakh) para acompañar el ataúd con mi hermano y allí nos espera toda la familia, amigos y conocidos». Aquí enGranada, ayer viernes le hicieron un funeral por el rito musulmán.

Tan sólo treinta pasos de distancia separaron ayer la presencia de los dos hermanos de Omar de los dos detenidos por el homicidio. Uno ha ido a la cárcel, el que más antecedentes tenía. «Nosotros no queremos venganza, solo justicia».