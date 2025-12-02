Los sindicatos CSIF y CC OO han denunciado la agresión que cuatro funcionarios del centro penitenciario de Albolote sufrieron este lunes por parte de un ... interno. Según explian, le propinó una patada al Jefe de servicios, haciéndolo caer «violentamente por los peldaños» y golpeándose en la pared. Otros tres funcionarios resultaron heridos y requirieron de atención sanitaria en Urgencias debido a la gravedad de los golpes sufridos durante la reducción de dicho interno.

Asimismo, CSIF precisa que también los increpó y llegó a lanzar amenazas como «ya he matado a dos y no me importa uno más», en referencia a los hechos delictivos cometidos en su pasado.

El preso se encontraba en la noche de ayer «en tránsito», solamente para pernoctar, desde el centro penitenciario Puerto (Cádiz) al de Brians (Barcelona). Estaba clasificado como peligroso y había sido «incompatible» en otras prisiones por acumulación de incidentes regimentares (peleas y agresiones a otros internos y funcionarios).