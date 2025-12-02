Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrada al centro penitenciario de Albolote. Ariel C. Rojas

«Ya he matado a dos y no me importa uno más»

El interno que agredió este lunes a cuatro funcionarios también los increpó y amenazó, según los sindicatos

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:34

Comenta

Los sindicatos CSIF y CC OO han denunciado la agresión que cuatro funcionarios del centro penitenciario de Albolote sufrieron este lunes por parte de un ... interno. Según explian, le propinó una patada al Jefe de servicios, haciéndolo caer «violentamente por los peldaños» y golpeándose en la pared. Otros tres funcionarios resultaron heridos y requirieron de atención sanitaria en Urgencias debido a la gravedad de los golpes sufridos durante la reducción de dicho interno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  7. 7 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  8. 8

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  9. 9 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Ya he matado a dos y no me importa uno más»

«Ya he matado a dos y no me importa uno más»