Un masivo Día de la Cruz que 'corta' Granada

Ayer fue día de claveles, sevillanas, habas y saladillas, pero también de bolsas de plástico con botellas y de calles y barras abarrotadas de gente. Granada celebró este viernes un masivo Día de la Cruz que lanzó a la calle a miles de granadinos y turistas en pos de las 62 cruces –y sus 19 barras– que se desperdigaron por toda la capital. Tal fue la afluencia de personas en barrios como el centro, Albaicín y Realejo, que la Policía tuvo que cortar al tráfico la Carrera del Darro, calle Pagés y Reyes Católicos. Con esa medida, los agentes de seguridad 'blindaron' los lugares más concurridos ante la inmensa cantidad de personas que decidieron hacer suya la ciudad y disfrutar de una de las fiestas más conocidas y reclamadas de la provincia. También ayudó a que la situación no se descontrolara el que no hubieran barras en las calles del Albaicín y la plaza de la Universidad, dos puntos calientes de la ciudad.

Galería. CLARA CEREZO

«Aquí hay gente bebiendo y no les ha pasado nada, vamos a sentarnos nosotros también», decía un joven mientras sus acompañantes y él, ataviados con bolsas de plástico repletas de bebidas alcohólicas, transitaban por la plaza de la Universidad, a las puertas de la Facultad de Derecho, en busca de un lugar en el que poder hacer su minibotellón. Este año, esta plaza no contaba con barra, pero alrededor de medio centenar de personas se dirigieron allí para poder beber en la vía pública. Lo mismo pasó con puntos como el exterior de la Cruz de calle Duquesa o el Campo del Príncipe, así como zonas de Realejo y Albaicín, en los que los agentes tuvieron que actuar para que no se produjeron estos pequeños botellones que no llegaban a las cifras de participantes de años anteriores pero que dificultaban el tráfico y ensuciaban las calles. Para evitarlos, la Policía Local se empleó a fondo en evacuar los reductos existentes e identificar a quienes los hacían. Además, en lugares como el Albaicín se controlaron los accesos de personas para que no bebiera en la calle. Tal fue la afluencia de personas durante la jornada que se tuvo que ampliar el horario de las cruces una hora.

Galería. Pese a que no ha habido cruces, muchos jóvenes se han concentrado en plazas y calles en el entorno de Derecho. / SARAI BAUSÁN

Botellones en pisos

Muchos de estos botellones se trasladaron a los pisos. Así se podía ver ayer mientras se paseaba por las calles de la capital. Las fachadas de un gran número de edificios situados principalmente en el centro emanaba música a un fuerte volumen mientas algunos jóvenes danzaban y saludaban a los transeúntes desde los balcones. En cuanto a las incidencias, cabe destacar un conato de pelea en la céntrica Gran Vía de la capital, que se disolvió sin mayores problemas.

«No hay un bar libre ni un asiento sin ocupar en las terrazas. Da gusto salir por Granada en el Día de la Cruz por lo bonita que se pone», aseguró una mujer ataviada con una flor en el cabello y un vestido de volantes, dos de los elementos estrella de esta fiesta que ha estado marcada por la tradición y el ambiente familiar. Y es que ayer se vio a muchos jóvenes, pero la nota predominante la dieron las familias. Adultos arrastrando carros repletos de globos de colores, niños y niñas vestidos con los trajes típicos de estas fiestas e, incluso, mascotas coronadas por el tradicional clavel. Y bailes, muchos bailes. El Día de la Cruz juntó a cientos de familias en las 62 cruces de la capital.

El centro consiguió posicionarse como uno de los territorios protagonistas, a pesar de que la inmensa mayoría de sus cruces no tenían barra. Lo mismo pasó con el Realejo que, aunque no contaba con esta función, acabó repleto de gente en puntos como el Campo del Príncipe. Otro de los entornos que mayor afluencia cosechó fue la Cruz de Corrala de Santiago, donde una cola constante de personas se agolpaban a primera hora de la tarde.

Este Día de la Cruz contaba con el perjuicio de que el festivo cayó en miércoles y en muchos territorios no había puente. Más suerte tuvieron los madrileños, que contaron con un amplio puente que les hizo ser los principales visitantes. «En cuanto a la afluencia, hemos visto que se cumple lo que se preveía, que toda Granada se ha lanzado a la calle», afirmaron desde el Ayuntamiento.

Ausencia en Plaza Larga

«Estas cruces están siendo maravillosas porque no tenemos que soportar un macrobotellón a las puertas de nuestros hogares, que es en lo que se habían convertido». Miguel y Guillermo estaban sentados donde tradicionalmente había estado la Cruz de Plaza Larga, que este año era una de las grandes ausencias para lástima de visitantes pero fortuna de vecinos como Miguel y Guillermo.

Hoy, el cronómetro se pone a cero. Las cruces son cosa del pasado. Las sevillanas ya no suenan, las habas desaparecen de los platos y los trajes de flamenca vuelven al armario a la espera de la llegada del Corpus. Y que, como dice la conocida canción, algo se muere en Granada cuando las cruces se van. Hasta que vuelvan.