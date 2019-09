Más País dará a conocer mañana si se presenta en la provincia de Granada J. J. GUILLÉN / EFE Un comité electoral es el encargado de elegir los territorios en los que concurrirá el partido de Íñigo Errejón para las próximas elecciones SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Domingo, 29 septiembre 2019, 02:32

La formación con la que Íñigo Errejón se presenta a las próximas elecciones del 10 de noviembre, Más País, aún no ha decidido si concurrirá en Granada. Así lo han confirmado a este periódico fuentes del partido, que explican que la provincia nazarí cuenta con muchas posibilidades para ser escogida, pero que aún «no se sabe nada 100%».

Tras la asamblea que se llevó a cabo con las bases para valorar si la formación de Errejón se extendía a otros territorios que no fueran Madrid, se decidió que lo haría en aquellas circunscripciones en las que estuviera en juego siete escaños o más, por lo que esta situación pone dentro del mapa de Más País a Granada, que cuenta con siete circunscripciones. A pesar de ello, aún no se ha dado a conocer de forma oficial el listado de las provincias escogidas. Esta decisión ha sido delegada a un comité electoral que aún sigue valorando el listado de las provincias en la que se podrá votar a Más País.

Desde la formación esperan que sea mañana cuando se dé a conocer si Granada, que tiene «muchas posibilidades», está incluida en la lista. De no poder ser mañana, como muy tarde señalan al martes como día escogido, pero esperan que sea este mismo lunes «para poder empezar a trabajar en el caso de que salga elegida». Hasta que la decisión no se conozca, desde el partido no plantean posible cabeza de lista en la provincia. Lo que sí tienen claro es que en Granada no va a haber coalición con ninguna formación, aunque sí animan a cualquier persona «individual» a que se sume. Con estas declaraciones despejan la incógnita sobre la posibilidad de que se presenten con Vamos Granada y que Marta Gutiérrez sea la cabeza, aspecto que ella misma ha negado, señalando que «no pide posiciones en listas, ofrece sinceramente su trabajo por el bien de Granada», pero asegura que «no me he postulado ni me postularé como candidata».