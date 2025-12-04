Mariola Cantarero vuelve a brillar en Granada con un programa navideño íntimo y emotivo

La soprano Mariola Cantarero vuelve a situarse en el centro de la escena musical granadina con su Concierto de Navidad, el próximo 13 de diciembre ... a las 19:30 en el Auditorio Manuel de Falla. Considerada una de las voces más destacadas del bel canto español e internacional del último cuarto de siglo, la artista ha construido una trayectoria sólida que la ha llevado a interpretar a heroínas de Rossini, Bellini, Donizetti y Verdi en numerosos escenarios de prestigio. En Oferplan Granada de IDEAL ya puedes adquir entradas a un precio exclusivo.

Su versatilidad también le ha permitido destacar en géneros alejados de su repertorio habitual, como la zarzuela, la copla o el flamenco, donde su presencia vocal continúa sorprendiendo al público.

A lo largo de su carrera, Cantarero ha acumulado diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Ópera Actual, la Medalla de Oro de la Ciudad de Granada y la Medalla de Oro de Andalucía, distinciones que subrayan la importancia de su aportación al panorama lírico. Este año, además, la soprano celebra sus 25 años sobre los escenarios, una efeméride que ha decidido conmemorar con un espectáculo especial centrado en la música navideña.

El programa del recital propone un recorrido internacional por melodías navideñas tradicionales y piezas de compositores como Händel, Mendelssohn e Irving Berlin. Austria, Alemania, Italia, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos y España están representados en una selección que busca mostrar la diversidad sonora con la que diferentes culturas celebran estas fechas. En esta ocasión, Cantarero estará acompañada por el pianista Antonio José Henares y el percusionista Manuel Luque, un formato que refuerza el carácter íntimo del concierto.

Entre los momentos más esperados del recital se encuentran los villancicos vinculados a la tradición andaluza, especialmente aquellos que han acompañado a generaciones durante la Navidad. Dentro de ese repertorio destaca Madre en la puerta hay un niño, pieza de origen granadino que tiene un significado especial para la intérprete y que se ha convertido en uno de los pasajes más emotivos de sus conciertos navideños. El evento pretende combinar cercanía, emoción y un enfoque personal en torno a unas canciones que forman parte del imaginario colectivo.