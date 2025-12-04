Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planes

Mariola Cantarero vuelve a brillar en Granada con un programa navideño íntimo y emotivo

La soprano regresa al Auditorio Manuel de Falla el 13 de septiembre con un viaje musical por villancicos de distintos países y piezas muy ligadas a Granada.

IDEAL

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:27

La soprano Mariola Cantarero vuelve a situarse en el centro de la escena musical granadina con su Concierto de Navidad, el próximo 13 de diciembre ... a las 19:30 en el Auditorio Manuel de Falla. Considerada una de las voces más destacadas del bel canto español e internacional del último cuarto de siglo, la artista ha construido una trayectoria sólida que la ha llevado a interpretar a heroínas de Rossini, Bellini, Donizetti y Verdi en numerosos escenarios de prestigio. En Oferplan Granada de IDEAL ya puedes adquir entradas a un precio exclusivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  3. 3 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  4. 4

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  5. 5 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  6. 6 El carrusel de frentes fríos trae más lluvia y nieve a Granada
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  9. 9 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  10. 10

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mariola Cantarero vuelve a brillar en Granada con un programa navideño íntimo y emotivo

Mariola Cantarero vuelve a brillar en Granada con un programa navideño íntimo y emotivo