Marifrán Carazo reconoce la labor social y educativa del Colegio Ciudad de los Niños en su 75 aniversario

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presidido esta mañana el acto conmemorativo del 75 aniversario del Colegio Ciudad de los Niños, una institución emblemática ... que, desde su creación en 1949, ha dedicado su esfuerzo y compromiso a la educación y atención integral de menores en situación de vulnerabilidad social.

La Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada ha querido sumarse a esta efeméride otorgando a la entidad la Granada de Oro, máxima distinción municipal, en reconocimiento a su trayectoria ejemplar y a su invaluable aportación al bienestar de la infancia y la juventud granadina.

Durante el acto, que ha tenido lugar en las instalaciones del centro, la alcaldesa ha inaugurado una plaza conmemorativa que lleva el nombre del aniversario y que pretende rendir homenaje a todas las personas que, a lo largo de estos 75 años, han contribuido a hacer posible la labor del Colegio Ciudad de los Niños.

«El Colegio Ciudad de los Niños representa lo mejor de Granada: la solidaridad, el compromiso y la fe en el poder transformador de la educación», ha destacado la alcaldesa, Marifrán Carazo, quien ha subrayado que la Granada de Oro «no es solo un reconocimiento institucional, sino el agradecimiento de toda una ciudad a quienes han dedicado su vida a ofrecer oportunidades, educación y esperanza a tantos niños y niñas».

Acompañada por miembros de la corporación municipal, representantes de la Fundación Ciudad de los Niños, del equipo docente y de la comunidad educativa, la alcaldesa ha recorrido las instalaciones del recinto, interesándose por los distintos programas formativos, talleres y proyectos que desarrolla la institución.

Carazo ha puesto en valor el compromiso de la fundación con la inclusión social, la educación y la atención personalizada a cada menor, destacando que «su trabajo discreto y constante ha contribuido durante décadas a hacer de Granada una ciudad más justa, solidaria y humana».

«El Ayuntamiento de Granada quiere seguir caminando junto a instituciones como el Colegio Ciudad de los Niños, que son un ejemplo de cómo la educación y la atención social pueden cambiar vidas y construir futuro», ha afirmado la máxima autoridad de la ciudad.

La Fundación Ciudad de los Niños fue creada en 1949 con el objetivo de ofrecer asistencia, educación y formación profesional a menores en riesgo de exclusión, brindándoles un entorno seguro, estable y orientado a su desarrollo personal y social. A lo largo de su historia, miles de niños y jóvenes han pasado por sus aulas y talleres, encontrando en esta casa un espacio de acogida, aprendizaje y crecimiento.

Su modelo educativo combina la enseñanza académica con la formación en valores, la orientación laboral y la educación emocional, en un enfoque integral que busca no solo la inserción social, sino también el fortalecimiento de la autoestima y las capacidades personales de cada alumno.

La alcaldesa ha concluido su intervención reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con las entidades sociales y educativas que trabajan en el ámbito de la infancia, «Granada es una ciudad que se construye desde la generosidad y la entrega de instituciones como esta. Por eso, esta Granada de Oro es un símbolo de gratitud y de reconocimiento hacia todos los que, desde la educación y el afecto, han hecho posible que tantas vidas tengan hoy un futuro mejor».

Con la inauguración de la nueva plaza conmemorativa, el Colegio Ciudad de los Niños abre una nueva etapa en su historia, manteniendo vivo su propósito fundacional de acompañar, educar y proteger a los menores más vulnerables, y reafirmando su compromiso con los valores de solidaridad y justicia social que lo han guiado durante tres cuartos de siglo.