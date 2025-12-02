Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El expresidente Mariano Rajoy y el diputado en el Congreso Carlos Rojas. R. A.

Mariano Rajoy: «Cuidado con confundir la democracia con votar. Es mucho más»

El expresidente presenta su libro en Motril, acompañado por el diputado Carlos Rojas, la alcaldesa del municipio y el presidente de Diputación, y hace una defensa de la concordia y la moderación

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

Mariano Rajoy llenó ayer el teatro Calderón de Motril para la presentación de su libro 'El arte de gobernar'. El expresidente del Gobierno afirmó que ... en la publicación hace una reflexión resultado de sus casi 40 años en la vida política. Un reflejo de su manera de ser, de pensar y de entender la vida, con referencia a grandes cuestiones como la democracia, la economía o la Constitución, pero también a los aspectos humanos de la política. En un contexto en el que consideró que el populismo es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las democracias, el popular hizo una reflexión: «Cuidado con confundir la democracia con votar. Es mucho más».

