Mariano Rajoy: «Cuidado con confundir la democracia con votar. Es mucho más»

Mariano Rajoy llenó ayer el teatro Calderón de Motril para la presentación de su libro 'El arte de gobernar'. El expresidente del Gobierno afirmó que ... en la publicación hace una reflexión resultado de sus casi 40 años en la vida política. Un reflejo de su manera de ser, de pensar y de entender la vida, con referencia a grandes cuestiones como la democracia, la economía o la Constitución, pero también a los aspectos humanos de la política. En un contexto en el que consideró que el populismo es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las democracias, el popular hizo una reflexión: «Cuidado con confundir la democracia con votar. Es mucho más».

Rajoy estuvo acompañado en el acto por diversos representantes del PP granadino. El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, fue el encargado de la presentación inicial en la calificó al expresidente de «parlamentario brillante, gestor extraordinario y sobre todo buena persona». Carlos Rojas, diputado en el Congreso, acompañó al que fuese presidente en la mesa sobre las tablas del teatro y hizo un esbozo de su figura y su libro. Destacó las grandes inversiones que hizo en la provincia mientras estuvo al frente del Ejecutivo y se refirió a la importancia de la moderación en política, un concepto que consideró que refleja Mariano Rajoy. «Lo moderado es productivo y es esperanzador», dijo, al tiempo que aseguró que no hay que confundir moderación con tibieza y puso como ejemplo la aplicación del 155 durante el Gobierno de Rajoy. Rojas cerró su presentación aludiendo a una frase del libro que se presentaba, clave, a su juicio, para el ejercicio de la política: «Lee, escucha y mira».

Tras sus palabras, el expresidente del Gobierno central hizo un recorrido por algunos de los puntos de su libro, no sin antes agradecer a los asistentes su presencia. Tirando de humor, espetó que no es lo mismo estar e un teatro lleno que en uno vacío.

«La única vía frente a los extremistas es la moderación» Mariano Rajoy Expresidente del Gobierno

A lo largo de su intervención, Rajoy tuvo referencias veladas para el actual presidente del Gobierno, aunque sin decir su nombre. Un ejemplo fue cuando se refirió a una parte de su publicación en la que habla de cuáles son las diez características que debe reunir un buen gobernante. «Hay uno que no reúne ninguna, y mira que es difícil. No voy a decir quien es, porque lo saben ustedes mucho mejor que yo», aseveró.

Rajoy hizo una defensa del sistema democrático y lamentó que en muchos países «incluido España» hay un importante déficit de calidad democrática. «Si se cuestionan las decisiones judiciales, el sistema puede retroceder», advirtió.

La actualidad estuvo presente en gran parte de su presentación. Por ejemplo, cuando se refirió a la importancia de la actividad parlamentaria y puso el acento en la relevancia de aprobar unos presupuestos. «Que el Gobierno no haya presentado ni una vez unos presupuestos supone un déficit en la calidad democrática y en cualquier democracia civilizada supondría una obligación de convocatoria de elecciones», apostilló.

Sobre los populismos también habla Rajoy en su libro. «A un extremista no se le puede oponer otro extremista porque eso da lugar a la polarización. La única vía frente a los extremistas es la moderación», aseveró, al tiempo que recalcó que el sistema democrático es mucho más que votar.

«Lo moderado en política es productivo y es esperanzador» Carlos Rojas Diputado en el Congreso

«Rajoy fue un parlamentario excelente, un gestor extraordinario y sobre todo una buena persona» Francis Rodríguez Presidente de Diputación

La economía también está presente en los 17 capítulos que conforman 'El arte de gobernar'. Rajoy recordó que durante su presidencia tuvo que hacer frente a una gran crisis y tomar decisiones que no le gustaban ni a los que lo votaron ni a los que no lo votaron ni a él mismo. « En economía hay que tomar decisiones, pero por muy duras que sean, siempre será mejor que tomar ninguna», aseveró el popular, al tiempo que espetó algunos consejos, que lo mismo sirven para la economía de un país como para la de una familia, como el de no gastar lo que no tienes o no vivir siempre de prestado. En cualquier caso, dijo, «el objetivo no es hacer más pobres a los ricos, sino más ricos a los pobres».

La gestión migratoria, la necesidad de regular las redes sociales o el valor que la Corona tiene a su juicio en la democracia española fueron otros de los asuntos que puso sobre la mesa y que forman parte de las reflexiones que el expresidente ha querido compartir con los lectores de su publicación.

Pero también hay espacio para los aspectos humanos de la política. En este sentido, Rajoy hizo una defensa del valor del político y se mostró convencido de que la política merece la pena. Valoró la importancia de un gobernante de rodearse bien y de escuchar a funcionarios cualificados. «No hay quien sepa de todo, salvo el que ustedes están pensando», ironizó. Al tiempo que destacó que las grandes decisiones en un país tienen que tomarse desde el consenso. El expresidente abogó por una política en que los jóvenes escuchen a los que tienen experiencia; se huya del insulto y del enfado; se piensen las cosas antes de tomar decisiones y se tenga conciencia de que la realidad pone límites, fija prioridades y obliga al gobernante a hacer cosas que no gustan. «Toda realidad ignorada prepara su venganza», apostilló.

El que fuera presidente del Gobierno durante más de seis años hizo una defensa de la concordia y se mostró convencido de que el que aboga por el conflicto y la división es el mal gobernante.

En el acto celebrado en Motril, estuvo también presente la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, encargada de cerrar el evento; el viceconsejero de Sanidad en la Junta, Nicolás Navarro, o el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, entre otros.

«Todo lo que aquí se cuenta es mío y parte puede encontrarse e las hemerotecas. Habrá asuntos en los que puedas estar o no de acuerdo. Pero como soy así, no puedo hacer nada con ello», aseveró el expresidente usando ese humor tan característico, que también consiguió sacar la sonrisa ayer a los asistentes al acto.