Mariana Lozano: «La Biblioteca del Salón, uno de mis fetiches» Veranos a la sombra Licenciada en Filología Clásica por la UGR, diplomada en Estudios Avanzados en el Doctorado 'La Grecia Medieval y Moderna' y máster en Gestión Cultural. Ha colaborado en la organización de festivales, además de como actriz en varias compañías teatrales. Es editora en Esdrújula Ediciones (www.esdrujula.es)

Mariana responde a las preguntas desde la memoria, desde los recuerdos de toda una vida entre libros.

-¿Cuál es tu sombra favorita?

-Desde pequeña la Biblioteca del Salón se convirtió en uno de mis lugares fetiche. Cuando aprendí a leer me convertí en un ratón de biblioteca, así que llegó un día en el que mi padre, al ver que era capaz de devorar más de cinco libros a la semana, además de seguir llevándome a menudo a la antigua librería Al-Ándalus, me trajo a la Biblioteca del Salón y me sacó mi primer carné. En fin, ya sea dentro de la Biblioteca o fuera en sus jardines, es un magnífico lugar para refugiarse en verano.

-¿Cómo ha ido tu trabajo en Esdrújula Ediciones este curso?

-He pasado de leer por placer a leer a diario por obligación. Eso tiene sus pros y sus contras. Adoro mi profesión, pero ser autónoma y dedicarse al sector del libro requiere una gran capacidad de trabajo y sacrificio. La recompensa es recibir de imprenta libros de los que te sientes orgullosísima. De este último curso destacaría dos: 'Granada no se calla', una antología de textos contra la violencia machista editada en colaboración con el Ayuntamiento de Granada y en la que se incluyen escritos de 21 autoras y 20 autores (como Ángeles Mora, Luis García Montero, Aurora Luque o Andrés Neuman, entre otros), y 'Algo se ha movido', una antología donde se recogen las voces de 25 jóvenes poetas andaluces.

-¿Qué proyectos tienes?

-Ahora estamos trabajando en la edición de los libros que saldrán para la campaña de Navidad. Uno que me hace especial ilusión es 'Teodora, la niña que quería ser ilustradora'. Se trata de una guía de Granada para niños, escrita por Fernando Romero e ilustrada por Adriana Tejero, que va a hacer las delicias de los más pequeños de la casa.

-¿Qué planes tienes en verano?

-Este verano mi plan más ambicioso es enseñar a leer a mi hija mayor, que acaba de cumplir cinco años. Llevamos todo el mes de julio practicando y ahora está leyendo sus primeros cuentos, así que espero que en septiembre podamos venir aquí juntas para que se saque su primer carné de Biblioteca.

-¿Chiringuito en la playa o tienda de campaña en el monte?

-Chiringuito con gazpacho, espetos y una Alhambra fresquita.

-¿Soplan buenos tiempos culturales?

-Granada es una ciudad maravillosamente creativa; no casualmente ha sido nombrada Ciudad de Literatura Unesco. La Feria del Libro o sus festivales internaciones son buena muestra. Es cuna de grandes creadores y, por suerte, cada vez hay mejores agentes culturales que fomentan la cultura. Si se sigue trabajando con constancia, seguirá soplando el viento a favor.