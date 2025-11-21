María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama

La salida de Nicolás Navarro rumbo a la Junta de Andalucía, donde ejercerá de viceconsejero de Salud, ha llevado a la Diputación de Granada a ... reestructurar su órgano de gobierno. En este proceso de cambio sale muy reforzada la figura de María Vera, que asume algunas de las responsabilidades más destacadas que hasta ahora ejercía Nicolás Navarro.

De esta forma, Vera ha sido elegida portavoz del gobierno provincial, así como nueva responsable de la delegación de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico. El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha apuntado que habrá un portavoz adjunto de la institución, en este caso Antonio Díaz, delegación de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo.

Por otro lado, Marta Nievas pasa a ser vicepresidencia primera de la institución provincial, además de mantener la delegación de Turismo y Patrimonio. Junto a ella, Mónica Castillo figura como vicepresidenta segunda y Eric Escobedo como vicepresidente tercero.

El presidente de la Diputación ha señalado que en esta reestructuración han querido «darle importancia a la mujer, a la igualdad, justo en esta semana en la que pondremos el foco en paliar una de las grandes lacras de la sociedad como es la violencia de género».

Así queda el organigrama de la Diputación de Granada:

-Francisco Pedro Rodríguez Guerrero: Presidente

-Marta Nievas Ballesteros: Vicepresidenta I. Delegación de Turismo y Patrimonio

-Mónica Castillo de la Rica: Vicepresidenta II. Delegación de Transparencia, Recursos Humanos y Transformación Digital

-José Eric Escobedo Jiménez: Vicepresidente III. Delegación de Deportes e Instalaciones Deportivas

-José Ramón Jiménez Domínguez: Vicepresidente IV, Delegación de Obras Públicas y Vivienda

-Antonio Mancilla Mancilla: Vicepresidente V. Delegación de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente

-María Cleofé Vera García: Portavoz del Gobierno Provincial. Delegación de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico

-Antonio Díaz Sánchez: Portavoz adjunto del Gobierno Provincial. Delegación de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo

-Pilar Caracuel Sánchez: Delegación de Cultura y Educación

-María Elena Duque Merino: Delegación de Bienestar Social y Familia

Eduardo Miguel Martos Hidalgo: Delegación de Asistencia a Municipios y Emergencias

-Ana María Molina Gálvez: Delegación de Economía y Atención al Alcalde

-Roberto González Alonso: Delegación de Centros Sociales, Mayores y Juventud

-María del Carmen Reinoso Herrero: Delegación de Igualdad