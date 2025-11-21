Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Vera pasa a ser la portavoz del gobierno provincial. Ideal

María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama

Es nueva responsable de la Delegación de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico.

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:27

La salida de Nicolás Navarro rumbo a la Junta de Andalucía, donde ejercerá de viceconsejero de Salud, ha llevado a la Diputación de Granada a ... reestructurar su órgano de gobierno. En este proceso de cambio sale muy reforzada la figura de María Vera, que asume algunas de las responsabilidades más destacadas que hasta ahora ejercía Nicolás Navarro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

